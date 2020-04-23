【英國升學】英國私校倡仿效香港防疫措施　陳思銘提4大建議促挽回家長信心

▲ 陳思銘表示，若英國的學校做好防疫措施，能挽回香港家長的信心，讓孩子如期9月到英國升學。（湯炳強攝 ）

新冠肺炎疫情蔓延全球，英國成為疫情最嚴峻國家之一，確診人數超過13萬，令英國的香港留學生在復活節前紛紛回港避炎，但有部分香港家長擔心英國疫情未能受控，憂慮孩子一旦如期今年9月回英復課會染疫，考慮延遲子女入學。

升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘早前接受傳媒訪問時指，警告英國學校若不採取積極的防疫措施，保障學生安全，恐怕下學年將會流失大批香港留學生。英國私立學校協會亦留意到情況，日前出信警告成員學校做好防疫措施，保障學生的安全及健康。

香港家長憂慮英國的防疫措施

陳思銘曾向英國傳媒表示，香港家長對於英國的防疫措施感到憂慮，特別是防護設備不足，令國民保健服務（NHS）面臨崩潰。

當學生覺得不適，政府只是叫他們留家休息，稱輕微發燒完全沒問題，香港家長非常討厭這種做法。

他警告，如果英國校方不採取積極的防疫措施，保障復課後學生的健康及安全，下學年將會有大批學生流失，預料15%至20%的學校或因此面臨倒閉。

英國私立學校聯會因而關注事件，日前向所有成員學校發信，呼籲學校須作出相應防疫措施，以保障國際學生健康及利益。

陳思銘建議英國學校作出四大措施：

1. 復課後容許學生戴上口罩。

2. 疫情受控前應維持停課。

3. 彈性提供網上學習以配合不同學生情況，提供部分學費減免。

4. 為學生提供私家醫療服務，不應只依賴國民保健服務（NHS）。

有效防疫措施能挽回家長信心

陳思銘指，雖然英國教育一直深受香港家長喜愛，但在疫情下，哪一個國家抗疫更快更好，將會吸引家長及學生赴讀。他提醒，若英國學校採取建議推出有效防疫措施，相信能挽回家長信心，讓子女如期赴英升學。

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責任編輯：梁節儀