回應基本法22條時被發現手震？　聶德權回應：「其實我講嘢不嬲都手震」

▲ 聶德權首次以公務員事務局局長身份回應記者提問。（林宇翔攝）

新任公務員事務局局長聶德權首日在新崗位工作，會見傳媒時卻被發現手震，引人猜測是否身體抱恙。聶德權傍晚在社交網站帖出「給公務員同事的信」時，多謝大家關心他的身體狀況，更自嘲「其實我講嘢不嬲都手震」。

聶德權被人發現手震時，正回應關於《基本法》第22條的提問，他對於未調任前，政制及內地事務局曾一晚發三稿，解釋22條與港澳辦及中聯辦的關係，表示抱歉。他又於標籤（Hashtag）中自言，今日看到以前會見傳媒的影片，先知原來次次都會手震，但就表示自己身體無恙，最多是「呢排瞓得少跑得少」。

事實上，聶德權一直都很喜歡跑步，亦是非常跑得之人，去年更第三度參加渣打馬拉松賽事，以2小時4分鐘完成半馬。因為疫情及工作影響，最近跑得較少，笑言日後會睡多一點，亦跑多點步，保持身體健康。

提到新崗位，聶德權就指出，自己大學一畢業就加入政府，在公務員系統服務了31年，雖然已擔任過政治委任官員，但很高興再回到公務員事務局的大家庭。他又說，過去三年擔任政治委任官員的經驗，相信可令他更明白政治委任官員與公務員如何各司其職，發揮更大作用，更有利投入新崗位。

聶德權又去信全體公務員同事，指公務員團隊是一支非常專業和優秀的隊伍。在新崗位上，我會致力維護公務員的核心價值，堅守法治、秉持誠信、廉潔守正、公正客觀、政治中立、盡忠職守、專業勤奮，帶領公務員隊伍與時並進，積極為市民提供優質服務 。他又期望，未來兩年多，能夠與公務員團隊通力合作，「以人為本，從心出發」。

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