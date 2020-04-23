【古天樂網上騷】古巨基參與演藝人協會慈善騷　基仔森美講湊仔經

▲ 新手爸爸將在4月25日晚在香港演藝人協會的YouTube Channel進行直播。（取自古巨基facebook）

古天樂任會長的香港演藝人協會（HKPAG），為了鼓勵民眾留在家中，參予YouTube主辦的4月25日 「全球 Stay Home #WithMe計劃」，今日其中一個演出單位古巨基預告當日演出內容。

古巨基在社交平台透露：「古仔早前打電話給我，說演藝人協會將聯同YouTube合辦一個#stayhome #withme 的企劃，希望我可以支持一下，我當然二話不說一口答應！」

▲ 新手爸爸古巨基與「老手爸爸」森美交流湊仔經。（取自古巨基facebook）

他續指：「但是我向古仔提議，相比唱歌我更想與廣大父母分享及交流在疫情下照顧孩子的各種心情和心得～」

基仔預告：「所以，我特別邀請了老手爸爸森美與我這新手爸爸為大家來一集《亂世奶爸湊仔經》嘅育兒環節，交換一下在疫情中的湊仔經」

《StayHome#WithMe》古巨基演出部分，於4月25日晚上8點15分，於「HKPAG香港演藝人協會YouTube Channe」直播；之後也可在古巨基YouTube Channel重溫！

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