【DSE2020】文憑試今開考　考生帶多3個口罩應考　4小時考試期間避免如廁

▲ 中學文憑試（ DSE）今日（24日）正式開考。（林宇翔攝）

受新冠肺炎疫情影響，押後1個月舉行的中學文憑試（DSE）今日（24日）終於開考，視覺藝術科筆試「打頭陣」於今早8時半率先舉行，有考生比考評局建議時間提早1小時，早於6時50分便到試場外等候，有考生帶多3個口罩應試，亦有考生擔心洗手間衞生問題，會避免在長達4小時的考試期間如廁。

考評局建議考生於上午7時50分到達試場，以完成量體溫及消毒雙手等程序，其中位於港島半山的聖若瑟書院試場，有居住小西灣的考生早於上午6時50分便到達試場外等候。

▲ 何同學在父親陪同下於今早7時許到達試場。（林宇翔攝）

就讀聖保祿中學、住在筲箕灣的視藝科考生何同學擔心交通問題及要預留時間收拾畫具，今早6時便起床，在父親陪同下乘搭公共交通工具，在7時許到達試場。

何同學表示面對考試感到有些緊張，考試延期後，科目考試次序調動，亦打亂了她的溫書計劃。不過，因應近日確診數字回返，故她對於在疫情下考試感到不太擔心，有額外帶多3個外科口罩應考，並擔心廁所水龍頭多細菌，但在無何避免下都要使用。

▲ 住在太古的林同學（左）及陳同學為避免接觸太多人，今早一同乘搭的士到達位於中西區的試場。（經濟日報記者攝）

兩名住在太古的應屆女考生，擔心乘搭巴士會接觸到較多人，故今早一同「飛的」到試場，7時20分到場，林同學表示擔心試場有沒有做足防疫措施，特別擔心洗手間的衞生問題，

所以應該唔會去，或者開之前淨係去1次，因為之後先去，會有較多考生接觸咗個廁所，會比較唔衞生。

同行的考生陳同學直言，因為考試延遲1個月會令心情再緊張一些，「本身已經係最後一個禮拜，大家已經在準備狀態，但突然間延遲，將大家嘅意志打磨咗小小，所以會再緊張啲。」林同學亦擔心在疫情下應考會更大壓力，戴口罩應考亦會「好焗」，「戴住口罩會好辛苦，所以在緊張嘅環境會更加緊張。」

▲ 家長陳太認為宣布延遲考試及取消口試後擔心會影響考生成績。（林宇翔攝）

家長陳太今早亦陪女兒乘的士到試場，她形容宣布延遲考試及取消口試後擔心會影響考生成績，及造成很大的心理壓力，

尤其呢兩個禮拜，日日5點正就開始㩒電視嚟睇確診（數字）有幾多，希望能順利開考。

▲ 聖若瑟書院校長程景坡表示，今日該校試場供31名視藝考生應考。（林宇翔攝）

聖若瑟書院校長程景坡表示，今日該校試場供31名視藝考生應考，在禮堂每人獲安排兩張枱應考，另預留1間特別室，確保會做到1.8米的座位距離，試場及洗手間亦會加強清潔。

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▲ 為減低考試期間的感染風險，試場內有人員在地氈上噴上消毒噴霧。（林宇翔攝）

為減低考試期間的感染風險，考評局在今屆文憑試增設多項防疫措施，包括為考生及考務人員準備防疫物資，考生進入試場前須正確地戴上外科口罩，進入試場前須量體溫、消毒雙手及遞交健康申報表，有發燒（耳探體溫達攝氏38度或以上）、急性呼吸道感染徵狀或正接受強制疫情者均不得應考，而試場座位距離亦盡量增加至1.8米，並加強清潔試場及校內洗手間等。

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記者：馮琪雅