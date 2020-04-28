【2020母親節】一文睇清3間5星級酒店母親節套餐　半島+麗思卡爾頓+文華東方酒店每位$368起【內附優惠詳情】

▲ 3間五星級酒店的母親節餐單各有特色。（相片由餐廳提供）

母親節快到，為大家推介3間五星級酒店的母親節餐單，包括香港半島酒店、香港麗思卡爾頓酒店及香港文華東方酒店，當中包括早午餐、下午茶及四道菜晚餐等等，價錢由每位HK$368起，為大家推介部分特色餐單！

香港半島酒店

香港半島酒店多家食府推出母親節優惠，母親節當日每位母親光臨惠顧以下食府皆可獲贈禮品乙份。客人凡於5月1日前預訂以下母親節套餐（Felix餐廳除外）及消費滿HK$2,020，即可享八折優惠。

1. Felix餐廳周日早午餐 HK$898／位

▲ 28樓的Felix餐廳（相片由餐廳提供）

如想有海景相伴，可考慮Felix餐廳，在28樓高樓一邊欣賞獨有的270度維港景色，一邊與媽媽享受現代歐洲菜。

2. 嘉麟樓特式晚餐 HK$4,980／4位（額外每位HK$1,280）

米芝蓮星級食府嘉麟樓主打正宗粵菜，廚藝團隊將於5月10日供應母親節特式晚餐。

3. 大堂茶座四道菜午餐 HK$418／位

在樓底極高及經典華麗裝潢的大堂茶座享用午餐，聽著樂隊現場演奏，既優雅，又浪漫。與媽媽慶祝母親節，別有一番風味。

地址：尖沙咀梳士巴利道

查詢或訂座：2696 6693

官網請【按此】

香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）推出幾項特色母親節活動，重點包括烹飪工作坊及米芝蓮星級私人餐飲體驗。

1. 「Breakfast for Mom」烹飪工作坊 HK$478／位

▲ 廚師親自教授母親節菜色。（相片由餐廳提供）

父親與小孩將有機會在廚師的領導下親手為母親炮製充滿心意的愛心早餐。早餐菜式包括為雜錦果乾燕麥、熱香餅、班尼迪克蛋和奶昔。參與工作坊的客人當日更可於大堂酒廊享用八折餐飲優惠。

日期：2020年5月1日至6月21日

時間：早上9時至11時 (每次工作坊長1小時)

2. 米芝蓮星級六道菜養心宴 HK$3,988／4位

客人可於母親節正日（5月10日）在私人貴賓廳，享用米芝蓮星級的養心宴。此外，餐廳更將特別送上香檳一支及母親節蛋糕，為美味盛宴畫上甜美的句號。

時間：早上11時30分至下午3時（午餐）、晚上6時至9時（晚餐）

而大堂酒廊亦推出不同的母親節餐單，大堂酒廊廚師團隊將於母親節正日（5月10日）以整隻龍蝦炮製母親節早午餐及晚餐，配上一望無際的維港美景，心曠神怡。

3. 大堂酒廊三道菜早午餐 HK$358／位

4. 大堂酒廊三道菜晚餐 HK$518／位

地址：香港九龍柯士甸道西一號

查詢或訂座：2263 2263

官網請【按此】

香港文華東方酒店

文華東方酒店在今個母親節在不同餐廳都推出了餐單，重點推介烤肉盛宴，每位母親亦可獲贈一份母親節禮品。

1. 文華扒房及酒吧烤肉盛宴 成人HK$888／位；小童HK$588／位

▲ 經典煙三文魚（相片由餐廳提供）

於5月10日母親節當天，米芝蓮星級餐廳文華扒房及酒吧推出週日烤肉盛宴。客人可享用一系列供分享的餐前美點例如生蠔，再自選一款蛋類菜式及前菜例如藍龍蝦雞尾酒、一款烘烤主菜伴各款配菜，再配上甜品卡車上的甜點。完整菜單請【按此】

2. 米芝蓮二星餐廳Pierre四道菜午餐 HK$988／位

米芝蓮二星餐廳Pierre亦將推出由名廚Pierre Gagnaire與餐廳主廚Jacky Tauvry親自設計的母親節四道菜嚐味菜單，於午餐時段供應。完整菜單請【按此】

充滿家庭氛圍的快船廊推出了週日早午餐及下午茶，客人可於週日早午餐品嚐到海鮮及甜點，每位額外加HK$358元更可無限暢飮‘R’ de Ruinart香檳及餐酒。完整菜單請【按此】

3. 快船廊週日早午餐 成人HK$788／位；小童HK$478／位

4. 快船廊下午茶 HK$368／位

地址：中環干諾道中5號

查詢或訂座：2522 0111

官網請【按此】

如想留在家慶祝母親節，不妨考慮以下酒店推出的外賣餐單，在家慶祝，一樣溫馨！

Ritz-Carlton推烤肉外賣餐單【下一頁】

香港瑰麗酒店推外賣美食【第二頁】

北角城市花園酒店外賣便當8折【第三頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩