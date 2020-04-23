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油價加快減慢　建制派下周一質問黃錦星

政治 19:10 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

建制派不滿本地油價加快減慢，將在下周向環境局局長黃錦星質詢。（陳宛彤攝）

國際期油價格暴跌，但香港燃油價格 卻加快減慢。下周一的立法會經濟發展委員會上，亦負責燃油的環境局局長黃錦星將會現身，建制議員表明屆時會作質詢跟進。

民建聯周浩鼎表示，國際油價急跌，但本地油價卻未有作出相應調整，會要求競爭事務委員會處理，並且在下周一會議上，向黃錦星質詢如何跟進。

新民黨容海恩則稱，不少市民詢問為何本地油價不足一成，不滿政府以自由市場為由不作跟進，質疑政策有問題。

立法會交通事務委員會副主席、民建聯陳恒鑌指出，本地油價加快減慢並非今日才出現，直言國際油價已下跌一段時間，但本地油價卻未能反映跌幅，質疑當中涉合謀定價、刻意抬價。他續指，油公司提供優惠不及減價實際，市民及搵食車希望有實質減價，而環境局作為監管的政策局，應作出交代。

經民聯金融服務業議員張華峰則稱， 國際油價期貨引致大震動，引伸ETF產品的風險問題。他指出，有部分投資者並不清楚，以為如購買股票一樣，最多只會輸光，但事實上跌至負數時仍要「上身」承擔，加上現時交易所有不少ETF產品，希望證監會能說清楚投資者的責任問題。

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記者：陳宛彤

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