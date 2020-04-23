【Dirty Team】隔離病房工作繁重　麥潔文心痛兒子：他說還後生捱得住

▲ 麥潔文已幾個星期未見過兒子。

麥潔文和江華兒子陳耀淙（Bryan）於2017年加入醫療界，在醫院任內科（胸肺科/呼吸科）護士。疫情肆虐，Bryan亦自願加入Dirty Team隔離病房工作，作為父母的江華夫婦，既為兒子感自豪又擔心。

早前，江華在社交平台早已透露，兒子每日從醫院下班回家後便立即入房，避開與家人接觸以減傳播風險。

但原來，Bryan在幾個星期前，下班後沒返家而直接往政府安排的酒店暫住。

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▲ 從小樂於助人的Bryan（右），因此加入醫院工作助人。（取自facebook）

麥潔文與兒視像溝通

麥潔文在今日（4月23日）接受新城訪問表示，兒子早前已搬離屋企，改為入住政府安排予醫護的酒店內暫住。她不禁說，夫婦二人已很久沒見過兒子：「我們已經幾個星期沒見到他，平時都是WhatsApp，但他很忙不會時常能夠回覆，亦視像過一、兩次。」

她透露，從兒子口中知道隔離病房工作繁重：「他也說好辛苦，但沒所謂，他還後生捱得住。」

麥潔文稱，兒子將在5月初輪班，屆時暫不用到隔離病房工作：「不過他之後要在酒店隔離14日，然後才可以回屋企，到時都已經5月尾。」所以估計兒子未能與麥潔文一起面對面地過母親節。

可是她表示如果到時醫護人員不足，兒子仍有機會要繼續在隔離病房工作。

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▲ 江華夫婦為兒子感驕傲。（受訪者接供）

麥潔文亦直言感擔憂：「成日都叮囑他要小心，很多朋友都有問候他，幫他打氣加油，其實不單止我兒子，所有醫護都好辛苦，而我們甚麼都做不到，只能睇住他們辛苦。」

故此她說大家惟有日常做好個人防疫，減輕醫護工作責擔就是最好的支持。

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