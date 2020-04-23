【DSE2020】中學文憑試明日開考　有中學為校內試場噴灑抗病毒塗層保考生安住

▲ （照片由GERMAGIC™及捷和實業有限公司提供）

本港新冠肺炎疫情下，中學文憑試(DSE)正式於明日開考，迦密愛禮信中學將有5日作為應試考場，校方因應防疫措施，加開8至10個課室應考，同時會擬定進入校園到試場的出入路線等，並於試場內噴上捷和實業有限公司及科大團隊研發的GERMAGIC™ THYME抗病毒塗層，以保障考生安全。

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迦密愛禮信中學表示，校方於DSE期間共有5日作為應考試場，包括2日主修課及3日選修課目的考試，過往的考試一般有約100至200人在禮堂考試，惟根據考評局指引要求座位距離增加1.8米，校方需要額外使用8間至10間課室。

校長何玉芬稱，早前已於校內噴上捷和實業有限公司及科大團隊研發的GERMAGIC™ THYME抗病毒塗層，保障回校上班教職員；而因應DSE開考，校方再度於試場內噴上GERMAGIC™ THYME塗層，以保障考生可安心應考。

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根據研究結果顯示，有關抗病毒塗層可有效殺滅病毒、細菌甚至極難被殺死的孢子，當中貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，抗藥性亦高於所有冠狀病毒，包括引發當前疫情的新冠肺炎病毒，半年試驗發現可有效降低細菌量(包括抗藥性細菌)逾9成。

校方補充，已於一個月前已開始為DSE準備，並擬定進入校園到試場的出入路線，同時張貼地圖指示洗手間位置，在休息區的桌椅會保持距離，以免太多學生聚集；校方亦會安排恒常清潔，及額外增添口罩及搓手液。

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責任編輯：陳正怡