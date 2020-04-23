【DSE2020】順天校長以愛為DSE考生集氣　詹燕珠：人生不是為考一個學位【有片】

▲ 詹校長說公開試的成績對她來說不是太重要，反而希望用支持和愛去幫學生打這場仗。

DSE終於開考了！詹燕珠作為順利天主教中學的校長，送給本屆文憑試考生的書簽，上面就寫著：「You are more than your hard days.」雖然面對很大的挑戰，但中間其實有許多學習的地方，她勉勵DSE考生嘗試去學習、去愛、去服務。

▲ 這是詹校長送給學生的書簽，包括這句說話：「You are more than your hard days」。（陳永康攝）

雖然順利天主教中學是詹校長的第一份工作，但2014年才當校長的她，也覺得今年對她來說是很大的挑戰。

其實雨傘運動那年剛做校長，也覺得是很大的挑戰，因為沒有文件可以跟從如何處理，事情又敏感複雜。去年有社會運動，現在又出現疫情，已經不敢再講這是最大的挑戰，可能陸續有來，但中間其實有許多學習的地方。

詹校長以往的教育理念是learn to serve, serve to learn，現在覺得愛也很重要。

像今次疫情，我們學識Zoom、學識新科技，幫我們做得更好，但管理學校、與學生相處，還需要有愛和服務，所以我希望我的學生明白，讀書不只是為了學位，而是以愛、以服務，令世界變得更美好。

因此縱使今年DSE同學，面對許多壓力、困難，詹校長希望他們用平常心去裝備自己。

公開試的成績對我們來說不是太重要，反而我們希望用支持和愛去幫學生打這場仗。

▲ 每年文憑試考得好成績的學生，都會寫一篇文章放在校訊，而學校會揀一句當中的說話，連同他們的成績展示，掛在樓梯間。圖中下面是對今年順利人的期望：「凡事相信，凡事盼望」，祝願DSE同學有好成績。（陳永康攝）

學生面對重要難關 表達關心

昔日順利天主教中學都會為中六學生舉行畢業頌禱，由神父送上祝福，讓學生分享校園的生活、難忘的事情、感謝的說話，而校長及老師也會給予鼓勵。「但今年因為新冠肺炎疫情就做不到，惟有神父、我及老師齊齊拍片，鼓勵大家。」

幸好校長每年與DSE同學都會分組午飯或茶聚，了解他們的困難。

那時候是12月，疫情還未出現。雖然要做十多次這樣的聚會，但在小朋友面對重要難關時，表達你的關心，我很喜歡這樣的傳統。

▲ 對於DSE同學，詹校長還會每班都教他們打八段錦，藉此告訢他們，讀書重要，健康也需關注。（圖片被訪者提供）

街跑訓練學生抗疫能力

順利天主教中學有一特色課程，中一是訓練學生自理及抗逆能力。在學期初，會有課程教他們跑步，到學期結束，目標是每個人完成一個10公里比賽。最初學生聽到，會覺得很困難，但最後每一位都能完成，很有成功感。

就算跑得慢，最後老師拖著他們的手一起跑，縱使辛苦也完成了。延伸到人生不單只有街跑，還有很多逆境，好像現在一樣，希望他們也能用這精神去抗逆。

▲ 詹校長說，最欣慰是每位同學最後也能完成街跑。（圖片被訪者提供）

疫情下盡顯愛心 學生學習Pay it forward

新冠肺炎下，要「停課不停學」，無論老師及學生都面對很多困難。像順利天主教中學有不少同學來自基層家庭。該校副校長助理孔德文表示，有學生因為家裏無Wi-Fi、無電腦，手機亦只有有限的數據。「其他同學可能半小時後已經看完片做功課，但自己就load極也未load到條片，等到喊。」老師知道情況，已立即送上sim卡解決上網的問題。而坊間亦有「在家學習網寬支援計劃」，順利天主教中學也有幾十位同學申請。

沒有電腦，只靠手機，網上上堂都是一大困難。詹校長知道有個教育平台會送出1,000部手提電腦，於是不同崗位的同事，只花四、五天就篩選了10位最需要電腦的同學，但全港有300幾間學校，每間學校可能只得3部，其餘拿不到電腦的同學一定很失望。

結果我們只獲派2部，最初我都好唔開心，但天主閂了到門，卻會開返一個窗。

▲ 學校的3個核心價值是力行仁愛、互相尊重及克盡己責。由家長書法家設計，掛在樓梯間。（陳永康攝）

詹校長曾向校友會求助，在Facebook呼籲舊生捐獻，結果出乎意料，不足兩周，連同老師的捐獻，總共籌得$173,000，買了22部電腦給學生，而計劃亦讓不單只中五同學，中四同學亦受惠。

現在仍然有校友問可否繼續捐獻，實在很開心。有校友說不用多謝他們，正正因為他們當年受過資助，今日回饋給學校。

其中一位獲得電腦的中五女同學，沒有電腦時，已很主動每天早上8am上堂，不讓自己偷懶。她在獲分派電腦後，更承諾會pay it forward，讓這個世界變得更美好。

雖然我的力量很微弱，但我相信每個人少許行動，就能變成很大的力量，能夠做到pay it forward。

▲ 詹校長說送電腦這件事，正好反映學校的信念——用愛去學習及服務，可以感染身邊的人，包括現在或以前的學生，亦在疫境中體驗到人與人的關心及愛。（圖片被訪者提供）

停課不停學 學生「潛水」一定有原因

「停課不停學」這段期間，無論老師或學生都在學習如何網上教學或學習。順利天主教中學不常用實時教學，而是拍片較多。「因為用實時教學，同學不一定很專心上堂，就會浪費大家時間，反而拍了片後，同學看一次不明白，就可以重溫，並且抄筆記。」但老師亦有透過Zoom或IG Live來團結學生。「有班中一，每天8:30am舉行Zoom早會，會做下運動，又舉辦口罩套設計比賽，甚至同學各自介紹今天吃甚麼早餐。」

▲ 透過Zoom，同學用英文各自介紹自己今天吃甚麼早餐，看畫面各有特色，同學也可以順道學英文。（圖片被訪者提供）

但不知何時復課，如果有同學無交功課，如何處理呢？有沒有機會要留班？

我們認識我們的學生，如果他們不交功課，一定有他們的原因，譬如原來有同學與家人返了國內，又有些同學家裏無Wi-Fi，所以在這疫境下，不主張用懲罰的方法，而是想關心及了解他們的問題，知道原因就更加能幫到他們。

詹校長說上學期已考了一次試，也派了成績表，如果可以復課，希望有一個簡單的評估，看看學生這段期間學了甚麼。「如果不能復課，在我們的升留班會議，下學期每一份功課都有其參考價值，只是少了分數作為參考，但學生的態度及問題，我們也會一併考慮，不會用留班去懲罰學生。」

記者：何小雲