【DSE2020】順天校長以愛為DSE考生集氣　詹燕珠：人生不是為考一個學位【有片】

▲ 詹校長說公開試的成績對她來說不是太重要,反而希望用支持和愛去幫學生打這場仗。

DSE終於開考了!詹燕珠作為順利天主教中學的校長,送給本屆文憑試考生的書簽,上面就寫著:「You are more than your hard days.」雖然面對很大的挑戰,但中間其實有許多學習的地方,她勉勵DSE考生嘗試去學習、去愛、去服務。

▲ 這是詹校長送給學生的書簽,包括這句說話:「You are more than your hard days」。(陳永康攝)

雖然順利天主教中學是詹校長的第一份工作,但2014年才當校長的她,也覺得今年對她來說是很大的挑戰。

其實雨傘運動那年剛做校長,也覺得是很大的挑戰,因為沒有文件可以跟從如何處理,事情又敏感複雜。去年有社會運動,現在又出現疫情,已經不敢再講這是最大的挑戰,可能陸續有來,但中間其實有許多學習的地方。

詹校長以往的教育理念是learn to serve, serve to learn,現在覺得愛也很重要。

像今次疫情,我們學識Zoom、學識新科技,幫我們做得更好,但管理學校、與學生相處,還需要有愛和服務,所以我希望我的學生明白,讀書不只是為了學位,而是以愛、以服務,令世界變得更美好。

因此縱使今年DSE同學,面對許多壓力、困難,詹校長希望他們用平常心去裝備自己。

公開試的成績對我們來說不是太重要,反而我們希望用支持和愛去幫學生打這場仗。

▲ 每年文憑試考得好成績的學生,都會寫一篇文章放在校訊,而學校會揀一句當中的說話,連同他們的成績展示,掛在樓梯間。圖中下面是對今年順利人的期望:「凡事相信,凡事盼望」,祝願DSE同學有好成績。(陳永康攝)

學生面對重要難關 表達關心

昔日順利天主教中學都會為中六學生舉行畢業頌禱,由神父送上祝福,讓學生分享校園的生活、難忘的事情、感謝的說話,而校長及老師也會給予鼓勵。「但今年因為新冠肺炎疫情就做不到,惟有神父、我及老師齊齊拍片,鼓勵大家。」

幸好校長每年與DSE同學都會分組午飯或茶聚,了解他們的困難。

那時候是12月,疫情還未出現。雖然要做十多次這樣的聚會,但在小朋友面對重要難關時,表達你的關心,我很喜歡這樣的傳統。

▲ 對於DSE同學,詹校長還會每班都教他們打八段錦,藉此告訢他們,讀書重要,健康也需關注。(圖片被訪者提供)

街跑訓練學生抗疫能力

順利天主教中學有一特色課程,中一是訓練學生自理及抗逆能力。在學期初,會有課程教他們跑步,到學期結束,目標是每個人完成一個10公里比賽。最初學生聽到,會覺得很困難,但最後每一位都能完成,很有成功感。

就算跑得慢,最後老師拖著他們的手一起跑,縱使辛苦也完成了。延伸到人生不單只有街跑,還有很多逆境,好像現在一樣,希望他們也能用這精神去抗逆。

▲ 詹校長說,最欣慰是每位同學最後也能完成街跑。(圖片被訪者提供)

疫情下盡顯愛心 學生學習Pay it forward

新冠肺炎下,要「停課不停學」,無論老師及學生都面對很多困難。像順利天主教中學有不少同學來自基層家庭。該校副校長助理孔德文表示,有學生因為家裏無Wi-Fi、無電腦,手機亦只有有限的數據。「其他同學可能半小時後已經看完片做功課,但自己就load極也未load到條片,等到喊。」老師知道情況,已立即送上sim卡解決上網的問題。而坊間亦有「在家學習網寬支援計劃」,順利天主教中學也有幾十位同學申請。

沒有電腦,只靠手機,網上上堂都是一大困難。詹校長知道有個教育平台會送出1,000部手提電腦,於是不同崗位的同事,只花四、五天就篩選了10位最需要電腦的同學,但全港有300幾間學校,每間學校可能只得3部,其餘拿不到電腦的同學一定很失望。

結果我們只獲派2部,最初我都好唔開心,但天主閂了到門,卻會開返一個窗。

▲ 學校的3個核心價值是力行仁愛、互相尊重及克盡己責。由家長書法家設計,掛在樓梯間。(陳永康攝)

詹校長曾向校友會求助,在Facebook呼籲舊生捐獻,結果出乎意料,不足兩周,連同老師的捐獻,總共籌得$173,000,買了22部電腦給學生,而計劃亦讓不單只中五同學,中四同學亦受惠。

現在仍然有校友問可否繼續捐獻,實在很開心。有校友說不用多謝他們,正正因為他們當年受過資助,今日回饋給學校。

其中一位獲得電腦的中五女同學,沒有電腦時,已很主動每天早上8am上堂,不讓自己偷懶。她在獲分派電腦後,更承諾會pay it forward,讓這個世界變得更美好。

雖然我的力量很微弱,但我相信每個人少許行動,就能變成很大的力量,能夠做到pay it forward。

▲ 詹校長說送電腦這件事,正好反映學校的信念——用愛去學習及服務,可以感染身邊的人,包括現在或以前的學生,亦在疫境中體驗到人與人的關心及愛。(圖片被訪者提供)

停課不停學 學生「潛水」一定有原因

「停課不停學」這段期間,無論老師或學生都在學習如何網上教學或學習。順利天主教中學不常用實時教學,而是拍片較多。「因為用實時教學,同學不一定很專心上堂,就會浪費大家時間,反而拍了片後,同學看一次不明白,就可以重溫,並且抄筆記。」但老師亦有透過Zoom或IG Live來團結學生。「有班中一,每天8:30am舉行Zoom早會,會做下運動,又舉辦口罩套設計比賽,甚至同學各自介紹今天吃甚麼早餐。」

▲ 透過Zoom,同學用英文各自介紹自己今天吃甚麼早餐,看畫面各有特色,同學也可以順道學英文。(圖片被訪者提供)

但不知何時復課,如果有同學無交功課,如何處理呢?有沒有機會要留班?

我們認識我們的學生,如果他們不交功課,一定有他們的原因,譬如原來有同學與家人返了國內,又有些同學家裏無Wi-Fi,所以在這疫境下,不主張用懲罰的方法,而是想關心及了解他們的問題,知道原因就更加能幫到他們。

詹校長說上學期已考了一次試,也派了成績表,如果可以復課,希望有一個簡單的評估,看看學生這段期間學了甚麼。「如果不能復課,在我們的升留班會議,下學期每一份功課都有其參考價值,只是少了分數作為參考,但學生的態度及問題,我們也會一併考慮,不會用留班去懲罰學生。」

記者:何小雲