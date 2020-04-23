【DSE2020】文憑試明開考首考視藝科　考生自嘲「勇士」備5個口罩進場

▲ 中學文憑試明開考，首科為視覺藝術科，有考生形容自己為「勇士」，除帶備5個口罩和酒精搓手液，更強調自己不會使用考場的洗手間。（陳靜儀攝）

今年文憑試正中新冠肺炎疫情，開考一波三折。首科開考的是視覺藝術科，有考生形容自己為「勇士」，更強調自己不會使用考場的洗手間。

視藝科考生鄭同學形容自己為第一班「勇士」，十分擔心會於考試期間受感染。鄭同學指已準備了4至5個口罩及消毒酒精搓手液到場，原本又考慮帶備眼罩到場應試，但怕會影響視野，更強調在考試期間一定不會去試場洗手間，以免接觸到病毒。

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他表示，起初以為教育局會預早公布考試日期，但上星期才突然宣布開考，批評是「玩死考生」。他續指視覺藝術科需要用上大量參考書籍，但疫情下圖書館長期關閉，令溫習進度很受影響。

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另一考生周同學表示，延遲開考十分影響考生的計劃和心情，最後突然在上星期公布開考，考生則需要在短短一星期內準備就緒，令人無奈。

試場安排備受關注，周同學認為雖然試場會安排學生座位間保持一定距離，但考場屆時會開風扇還是開冷氣也會有影響，因為長時間戴口罩考試會令考生倍感悶熱，但又怕風扇或吹到考生頭痛，又擔心冷氣會令空氣沒辦法流通，種種憂慮下，難以安心應試。

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記者：郭家穎