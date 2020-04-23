屯門警區與區內學校視像交流　冀建立伙伴關係培養正直守法年輕人

▲ 警方透過視像會議與學校進行交流。（香港警察fb）

警方多次提及近期青少年守法意識出現下降，屯門警區於是透過視像會議區內學校代表交流，希望雙方建立伙伴關係培養年輕人。

新界北總區指揮官與屯門警區管理團隊昨日(22日)透過視像會議，與區內25名學校代表，包括副校長和訓導主任作出分享及交流，商討如何共同提供一個安全的學習環境，培育學生成為正直誠實及守法的年輕人。警方席間亦聆聽教師的關注，並解答有關警方工作的問題。

警方又認為近期年輕人守法意識下降，亦對警察工作出現誤解，主要是因接收不準確的信息，和缺乏有效的溝通，而學校是警方與學生互相了解和溝通的重要橋樑，因此屯門警區以新科技提供多一個有效平台，在疫情下雙方透過視像會議繼續保持聯繫及交流，讓雙方更了解彼此的工作及關注，從而建立良好伙伴關係，達致共同目標。

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責任編輯：蘇文軒