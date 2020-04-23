  • 20°C
香港時間 : 2020423日 (週四) 23:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屯門警區與區內學校視像交流　冀建立伙伴關係培養正直守法年輕人

社會 22:30 2020/04/23

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

警方透過視像會議與學校進行交流。（香港警察fb）

警方多次提及近期青少年守法意識出現下降，屯門警區於是透過視像會議區內學校代表交流，希望雙方建立伙伴關係培養年輕人。

新界北總區指揮官與屯門警區管理團隊昨日(22日)透過視像會議，與區內25名學校代表，包括副校長和訓導主任作出分享及交流，商討如何共同提供一個安全的學習環境，培育學生成為正直誠實及守法的年輕人。警方席間亦聆聽教師的關注，並解答有關警方工作的問題。

警方又認為近期年輕人守法意識下降，亦對警察工作出現誤解，主要是因接收不準確的信息，和缺乏有效的溝通，而學校是警方與學生互相了解和溝通的重要橋樑，因此屯門警區以新科技提供多一個有效平台，在疫情下雙方透過視像會議繼續保持聯繫及交流，讓雙方更了解彼此的工作及關注，從而建立良好伙伴關係，達致共同目標。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：蘇文軒

疫情 屯門

最高瀏覽

【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
16:50 2020/04/22
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
今日 16:58
【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙
【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　兩名患者都有外遊紀錄
今日 16:34
【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　兩名患者都有外遊紀錄