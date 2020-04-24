歷史博物館「香港故事」常設展擬於8月底關閉2年　進行大翻新　　

▲ 「香港故事」常設展介紹香港從4億年前泥盆紀開始的自然生態、民間風俗及歷史發展，以1997年香港回歸作結。（資料圖片）

開幕約19年的香港歷史博物館「香港故事」常設展，將於今年8月底關閉，展開為期2年的更新工程，最快2022年或重開，料斥資逾4億元。另康文署亦計劃今年6至8月舉行以本港工業主題有關的專題展覽。

康文署回覆TOPick查詢時確認，香港歷史博物館計劃於今年8月底關閉其「香港故事」常設展，以便進行展覽更新工程，整項工程預計於2022年底完成，預算費用約為港幣4.66億元。

▲ 「香港故事」常設展最矚目的部分是一個仿照長洲太平清醮蓋搭的場景，包括包山。（資料圖片）

署方指，策劃中的新常設展將分爲「香港的歷史沿革」和「專題展區」兩大展區，前者將縱觀香港自遠古時代至21世紀的香港城市發展；後者則以專題形式探討香港歷史的不同面貌，並定期更新，以保持展覽的吸引力。新常設展將加强與觀衆的互動，在設計上會利用新科技和多媒體節目、互動展品、甚或氣味等不同手法，讓觀衆積極參與，也可讓傷殘人士透過不同感官去體驗和享受展覽的樂趣。

康文署說，香港歷史博物館近日因應新冠肺炎疫情暫停開放，但有關安排並未對常設展廳更新工程的進度造成影響。

▲ 香港歷史博物館「香港故事」常設展計劃於今年8月底關閉，展開翻新工程。（資料圖片）

香港歷史博物館「香港故事」常設展於2001年開幕，佔地7,000平方米，設有8個展區，分佈於香港歷史博物館兩層展廳，展出逾4,000件展品及750文字說明，以及多個立體造景及多媒體劇場，介紹香港從4億年前的泥盆紀開始的自然生態、民間風俗及歷史發展，以1997年香港回歸作結。該館2015年起已就展覽更新工程向不同持份者展開諮詢工作，包括博物館專家顧問、本館導賞員，以至教育界、青年和相關的學術團體。

▲ 「香港故事」常設展有不少展品反映香港以往的生活風貌。（資料圖片）

此外，康文署稱，香港歷史博物館現正與香港工業總會籌劃「『工』不可沒 ─ 香港工業傳奇」專題展覽，透過展示近1,200組香港工業製品、多媒體節目、歷史照片和錄像片段等，回顧香港的工業歷史和探討未來的發展路向，展覽計劃在今年6月至8月舉行，具體的展出日期視乎疫情而決定。

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記者：陳曉瑩