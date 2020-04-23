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【DSE2020】沈祖堯、袁國勇拍短片為皇仁師弟考生打氣

社會 23:30 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

沈祖堯、袁國勇拍短片為皇仁師弟考生打氣。

在世紀疫症下，中學文憑試問(DSE)明日開考，身為皇仁舊生會名譽會長的中文大學內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯，今日（23日）就率領舊生會名譽顧問包括香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、香港醫學會副會長鄭志文醫生、陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長、中大社會科學院客席副教授沈旭暉等，以及多名皇仁文憑試狀元，透過學生會製作的短片為應屆考生打氣。預祝考生一切順利，凱旋歸來。

沈祖堯提醒同學佩戴口罩及帶備酒精搓手液，注意個人衞生；應考時看清題目要求，注意分配時間。他祝願全體同學考取佳績。連月參與抗疫工作的袁國勇直言，雖然世紀疫症打亂試前準備，但皇仁仔見慣考驗，可在惡劣環境生存。鄭志文醫生建議同學在家試戴口罩模擬答題，做好準備。在社會不安和疫情期間應考殊不容易，陳葒校長勉勵同學以平常心應考，沈旭暉則鼓勵大家從容面對。

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責任編輯　李志強

中學 疫情 傳染病 沈祖堯 袁國勇 陳葒 沈旭暉 搓手液 口罩 DSE

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