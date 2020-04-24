【小豬出軌】羅志祥發文向遭他侮辱女性道歉　小豬被兩節目DQ預計損失9400萬元

▲ 羅志祥凌晨發文道歉。

羅志祥女友周揚青在昨天（4月23日）發文表示與小豬分手，宣布9年情玩完外，周揚青更撰長文爆出羅志祥不但出軌，而且私生活淫亂，不尊重女生經常「多人運動」。

羅志祥在昨天中午，已在個人微博公開回應：「首先 很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心或許很多人都在等我會如何回應，但我只想説兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷 九年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去説清楚，也不再去解釋感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔@周揚青。」

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▲ 網紅周揚青昨天撰文力數羅志祥的荒淫生活。

到今天（4月24日）凌晨，羅志祥在個人IG貼上一張全黑的圖，配文並標註周揚青寫道：

對於這份感情我要向 @gracechowwwww 小姐 鄭重的道歉 對不起 我錯了！ 你在這九年裡為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓妳受傷 難過 我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉 對不起 我會承擔這ㄧ切的後果

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▲ 羅志祥在IG公開道歉。（取自羅志祥IG）

羅志祥形象插水

今次事件，羅志祥形象受損，他本來主持內地節目《創造營2020》與《極限挑戰》，可是兩個節目都已刪除有關小豬的博文，猜測他已被節目DQ。

有傳羅志祥拍這兩個節目合共收3.6億台幣（約9,400萬港元），如果真的被飛，損失可說慘重。

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