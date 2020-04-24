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【口罩供應】一田抽籤買兒童口罩名額588個　一文睇清口罩款式年齡限制

精明消費 09:55 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

一田百貨今日10時起登記抽籤買兒童口罩，一文睇清口罩款式及年齡限制。

新冠肺炎疫情持續，本港兒童口罩供應緊張，一田百貨將於今日（24日）早上10時起進行購買兒童口罩抽籤，3款口罩有指定的出生日期，每個小朋友資料只限登記一款口罩。

是次開放給公眾登記抽籤的3款口罩款式及指定出生日期要求如下：

日本SKATER兒童3層式立體口罩(12cm X 10cm)(1包10個) +澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) 

價錢：$109/ 1套

名額：228個

指定出生日期：2014年1月1日至2016年12月31日（4歲至6歲）

ULTRA READY加細碼兒童外科過濾口罩(加細碼 12cm X 7cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) 

價錢：$129/ 1套

名額：180個

指定出生日期：2014年1月1日至2019年6月30日（1歲至6歲）

ULTRA READY中碼兒童外科過濾口罩(中碼 14.5cm X 9cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) 

價錢：$129/ 1套

名額：180個

指定出生日期：2006年1月1日至2015年12月31日（5歲至14歲）

登記日期及時間： 2020年4月24日上午10時至4月27日早上9:59分或之前

登記網址：https://goo.gl/Bms6h6

手機請登入：https://goo.gl/pnJhhO

登記詳情請看【下一頁】

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責任編輯：陳珈希

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