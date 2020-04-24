【口罩供應】一田周五10時起登記抽籤買兒童口罩　口罩+搓手液防疫套裝幼童都適用【附連結】

▲ 一田百貨今日（24日）10時起登記抽籤買兒童口罩。

新冠肺炎影響之下，市民仍需要為口罩頻撲，兒童口罩尤其難買。一田百貨將於今日（24日）早上10時起進行購買兒童口罩的抽籤，一眾家長記得留意！

一田在官方Facebook宣布，原訂今天發售的兒童抗疫套裝，將會改為登記抽籤。抽籤結果將會在4月27日（一）公佈，中籤者將會收到SMS及電郵通知。家長在登記時需要填寫小朋友出世紙或身份證姓名，以及出世紙及身份證登記號碼頭4位數字。

每個小朋友資料只限登記一款口罩，而且必須符合指定出生日期要求，一經登記不能更改，重覆登記將會被取消資格。

中籤人士可於2020年4月30日至5月7日到登記之分店付款及取貨，逾期當作放棄論。口罩只限於一田沙田、大埔、荃灣、北角分店付款及取貨，資料一經登記，不能作任何更改。取貨時需出示小朋友出世紙或身份證核對，如未能出示相關資料，訂單將會被取消。

登記日期及時間： 4月24日上午10時至4月27日早上9:59分或之前

登記網址：https://goo.gl/Bms6h6

手機請登入：https://goo.gl/pnJhhO

想知道是次提供登記的口罩款式年齡限制，請看【下一頁】

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責任編輯：陳珈希