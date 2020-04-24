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【DSE2020】聖若瑟書院作為試場　校長：座位確保1.8米距離

社會 09:54 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

中學文憑試今日正式開考。（林宇翔攝）

中學文憑試今日（24日）正式開考，首科舉行的是視覺藝術科。為減低考試期間的感染風險，考評局在今屆文憑試增設多項防疫措施，包括建議進行筆試的禮堂或課室，考生的座位之間的距離相距約1.8米。聖若瑟書院校長程景坡確保試場做到1.8米的座位距離，試場及洗手間亦會加強清潔。

【DSE2020】文憑試今開考　考生帶多3個口罩應考　4小時考試期間避免如廁

聖若瑟書院校長程景坡表示，考場座位確保1.8米距離。（林宇翔攝）

有不少考生今早提前到位於港島半山的聖若瑟書院試場，聖若瑟書院校長程景坡表示，今日該校試場供31名視藝考生應考，在禮堂每人獲安排兩張枱應考，另預留1間特別室，確保試場做到1.8米的座位距離，試場及洗手間亦會加強清潔。

【DSE2020】文憑試明開考首考視藝科　考生自嘲「勇士」備5個口罩進場

為減低考試期間的感染風險，試場內有人員在地氈上噴上消毒噴霧。（林宇翔攝）

受疫情影響，試場加強防疫，考生進入試場前須正確地戴上外科口罩、量度體溫、消毒雙手及遞交健康申報表，有發燒（耳探體溫達攝氏38度或以上）、急性呼吸道感染徵狀或正接受強制疫情者均不得應考，而試場座位距離亦盡量增加至1.8米，並加強清潔試場及校內洗手間等。考評局亦提醒考生，應考時要帶備最新發出的綠色准考證，以及3月初派發附有相片的准考證。

【DSE2020】沈祖堯、袁國勇拍短片為皇仁師弟考生打氣

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記者：馮琪雅

疫情 視覺藝術 聖若瑟書院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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