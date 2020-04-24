【DSE2020】聖若瑟書院作為試場　校長：座位確保1.8米距離

▲ 中學文憑試今日正式開考。（林宇翔攝）

中學文憑試今日（24日）正式開考，首科舉行的是視覺藝術科。為減低考試期間的感染風險，考評局在今屆文憑試增設多項防疫措施， 包括建議進行筆試的禮堂或課室，考生的座位之間的距離相距約1.8米。 聖若瑟書院校長程景坡確保試場做到1.8米的座位距離，試場及洗手間亦會加強清潔。

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▲ 聖若瑟書院校長程景坡表示，考場座位確保1.8米距離。（林宇翔攝）

有不少考生今早提前到位於港島半山的聖若瑟書院試場，聖若瑟書院校長程景坡表示，今日該校試場供31名視藝考生應考，在禮堂每人獲安排兩張枱應考，另預留1間特別室，確保試場做到1.8米的座位距離，試場及洗手間亦會加強清潔。

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▲ 為減低考試期間的感染風險，試場內有人員在地氈上噴上消毒噴霧。（林宇翔攝）

受疫情影響，試場加強防疫， 考生進入試場前須正確地戴上外科口罩、量度體溫、消毒雙手及遞交健康申報表，有發燒（耳探體溫達攝氏38度或以上）、急性呼吸道感染徵狀或正接受強制疫情者均不得應考，而試場座位距離亦盡量增加至1.8米，並加強清潔試場及校內洗手間等。 考評局亦提醒考生，應考時要帶備最新發出的綠色准考證，以及3月初派發附有相片的准考證。

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記者：馮琪雅