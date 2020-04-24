【停課不停學】憂8學生停課學習滯後　創意鄉郊小學校長無人機速遞功課

▲ 校長以無人機親自為學生速遞功課。

受新冠肺炎疫情影響，世界各地學校都停課，為免學生學習滯後，不少學校都推行網上教學。而澳洲昆士蘭省一間鄉郊小學更以無人機送課業給8名學生，讓他們停課期間可以在家自習。

▲ 無人機由校長操控。（影片截圖）

據外媒報道，該校位於昆士蘭省西部鄉郊，校內只有8名學生，不過校長和老師都非常關心他們。為免他們停課太久而滯後，校方日前準備了文具包、課業、筆記，並儲存了相關學習內容的USB，校方開車載著無人機到每名學生的家附近，再利用無人機空投功課給學生和家長。

▲ 學生以帽子接收功課。（影片截圖）

學生紛紛跑出草地接收從天而降的學習套件，顯得非常興奮，看來校長的新奇的速遞服務，令學生相當受落。

他們四處奔跑，追逐住無人機，並試圖用帽子接住USB。希望用這種有趣方式，保持孩子向學的熱誠，直至我們在教室再重聚！

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責任編輯：王明芳