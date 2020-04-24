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【小豬出軌】周揚青與羅志祥分手後即驗身　點名「蝴蝶姐姐」愷樂檢查有否性病

娛樂 10:28 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

周揚青點名叫羅志祥旗下女藝人簡愷樂去驗身。

周揚青昨天（4月23日）宣布與小豬羅志祥分手，同時周揚青爆羅志祥出軌外，並指他喜歡「多人運動」。因此，有網民透過IG提醒周揚青去檢查身體，而周揚青回應指，分手後已驗過沒有性病，並點名叫羅志祥旗下藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂去驗身。

其實小豬羅志祥旗下藝人一直以來除了男團C.T.O外，就只得簡愷樂一人，因而外界一直認為周揚青所指的女藝人就是簡愷樂。

周揚青大聲表示已回復單身。（周揚青IG圖片）

最近有不少網民於周揚青的社交平台留言鼓勵她，有網民提醒周揚青：「支持你今天發的文！加油，不過我會建議你去檢查一下性病（認真）」周揚青留言回應：「我分手馬上就去檢查了，我沒有。」

其後她又問：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」然後更直接標籤蝴蝶的社交帳戶，公開點名去簡愷樂去驗身。

此外，回復單身的周揚青表示：「終於可以大聲說出『I'm single & available!!!』」

【小豬出軌】周揚青千字文爆羅志祥偷食　何超蓮稱感同身受疑重提舊愛吳克群

簡愷樂被周揚青直接點名提醒驗身。（簡愷樂IG圖片）

蝴蝶姐姐愷樂擅長跳舞

台灣藝人愷樂舊藝名蝴蝶姐姐。她中學畢業後進入中國文化大學舞蹈系就讀 (主修民族舞)，可是在一次練習前手翻時使腰部脊椎嚴重受傷而無奈休學，在大學老師的安排下到了舞蹈教室當櫃檯和代班教授幼兒律動。

後來參加東森幼幼台的徵選而入行。在2014年，她加盟藝人羅志祥與經紀人小霜共同創立的新經紀公司創造力娛樂，成為旗下藝人。

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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