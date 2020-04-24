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【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　盾牌網上開售Level 2兒童口罩

健康 10:35 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

盾牌網上開售Level 2兒童口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，尤其是兒童口罩，口罩生產商Body Shielder盾牌昨晚（23日）在其facebook專頁稱，網上開售Lev el2兒童口罩，每盒250元。

盾牌指，盾牌Level 2 兒童口罩（145x90mm），5至12歲兒童專用，50個散裝入膠袋（不是獨立包裝），每盒250元。

【口罩供應】一田周五10時起登記抽籤買兒童口罩　口罩+搓手液防疫套裝幼童都適用【附連結】

口罩規格：

ASTM F2100 Level 2
Nelson實驗室測試報告
BFE>99%
PFE>99%
VFE>99%
氣壓差<5.0mmH2O/cm2
血滲透阻力>120mmHg
阻燃級別：Class 1
口罩印有Body Shielder logo
新增1）盒蓋，2）盒底，3）塑膠袋口防偽標籤

市民可到Ashop.com.hk購買，若急用客人，可於正常辦公時間來公司購買，暫時不設限購，數量有限，售完即止。

地址：‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

營業時間：
星期一至五：‪上午9:00-13:00‬
‪下午14:15-17:00‬
星期六：‪上午9:00-13:00‬
星期日及公眾假期休息

【新冠肺炎】理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%【附美日韓台越南印尼口罩結果】

來公司購買客人請注意，請以現金、轉數快付款，以及不接受信用卡付款。而剩餘盾牌兒童口罩存貨，將於2020-4-24星期五晚上8時，於www.ashop.com.hk進行網購，每人限購4盒。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：黃存新
 

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