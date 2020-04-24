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【百年承傳】法國殿堂品牌Berluti春夏系列　破格無袖西裝塑造型格男

休閒 10:32 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

太陽眼鏡、啡色無袖西裝、潑墨印花無袖恤衫售價未定、biker褲$21,900。（攝影：陳智良）

時裝設計師在尋找創作靈感時可以來自不同渠道，有的從電影和音樂、有的從藝術品，至於法國殿堂級品牌Berluti的創作總監Kris Van Assche（KVA）比較特別，今年的春夏系列靈感竟來自品牌皮革坊的一張桌子﹗

彩藍色西裝$26,500、彩藍色西褲$8,700、彩藍色領帶$1,800、黑色皮鞋$17,600、彩藍色恤衫、太陽眼鏡、公事包售價未定。（攝影：陳智良）

太陽眼鏡、啡色無袖西裝、潑墨印花無袖恤衫售價未定、biker褲$21,900。（攝影：陳智良）

不經不覺Kris Van Assche自Dior Homme跳槽至Berluti差不多有兩年。

在競爭激烈的高級時裝界，幾乎每一季都不容有失，既然和外間的時裝品牌爭一日之長短，同時又要和同一LVMH Group門下的男裝品牌暗暗比拼業績，壓力之大，可想而之，而且已故大師Karl Lagefeld生前每一季都會親身前往欣賞的KVA的時裝展，實力自然不容否定。

潑墨印花恤衫$9,700、蘋果綠色褲、太陽眼鏡售價未定。（攝影：陳智良）

真皮Un Jour Gulliver公事包$25,900。（攝影：陳智良）

KVA在籌備春夏系列時，曾經遠赴意大利拜訪位於Ferrara的廠房，目的是為了了解工匠們用人手製作皮鞋過程。

他留意到皮革工房內，其中的一張用上大理石製造滿有歷史的桌子，桌子經工匠長期使用出現凌亂又帶顏色豐富的筆觸，就是因為這樣，他決定將桌子上出現的熒光橙、赤陶、明黃、海綠和芥末等顏色移植於男裝系列身上。

紫色真皮大褸售價未定、紫色商標針織上衣$8,700、鑲鋼片皮鞋售價未定。（攝影：陳智良）

而為了帶出大理石的感覺，他在緹花布圖案上印上大理石圖案，然後再經多重的染色達至完美的效果。與此同時，KVA亦同時展開一次尋根之旅，在品牌的珍藏館裏找來幾乎無法識辨的19世紀手稿，以Scritto手寫字印花圖案，在西裝的內裡和恤衫上得以重生。

真皮Un Jour Gulliver公事包$25,900。（攝影：陳智良）

至於品牌最重要的配飾，皮鞋上亦有全新更時尚的演繹，無論是皮鞋、還是球鞋，鞋頭的設計以鑽石切面出現，再加上顏色鋼片外露鑲嵌，令鞋身修長的Berluti皮鞋帶來濃重的未來感，成功昂然地將傳統引向未來。

產品查詢：2343 0855

記者：何偉雄

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