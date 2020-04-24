【齊心抗疫】名設計師Paul Smith高舉中文字「加油」心意咭　為港人及前線醫護前線打氣

▲ Paul Smith在倫敦的工作為港人寫上加油的心意卡。（圖片由Paul Smith提供）

最能代表英國的時裝設計師，其中一人一定就是Paul Smith，這位以設計男裝白手興家的人，去年收入接近2億歐元，適逢這一次新冠肺炎疫情肆虐全球，倫敦亦封關下來，一直很喜歡亞洲和香港的他，為大家拍下錄像為香港人加油打氣。

很喜歡亞洲的Paul Smith，因為疫情肆虐亦飛不了他第二個「故鄉」日本。亞洲對他來說意義很是重大。當年日本311大地震後，沒有一個時裝設計師夠膽赴日，只有他在大地震後不夠一個月，不懼餘震，就前往日本探望當地分公司的職員和市民打氣，令到日本人對Paul Smith更是鍾愛有嘉。

▲ 每年Paul Smith都會飛往日本分公司視察市場，隨後順道來港。（攝影：湯炳強）

來到這一次疫情為全球帶來前所未有的挑戰，早前他在位於倫敦的工作室拍攝了一段短片，並手持寫了「加油」的心意卡，希望為香港人、前線的醫護人員和大家忽略的速遞員、運輸業送上祝福。

▲ 縱使Paul Smith已經是億萬富豪設計師，但仍然親力親為向傳媒講解服裝。（攝影：湯炳強）

他說：

Hello，我是Paul Smith，我現在身處位於倫敦的工作室，今次我寫上加油的心意咭，獻給親愛的香港市民，辛勞的前線醫護人員，和一班照常工作的速遞員和運輸業，藉著以「加油」兩字令大家keep strong，希望好快可以和大家見面。

記者：何偉雄