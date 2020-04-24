【齊心抗疫】名設計師Paul Smith高舉中文字「加油」心意咭 為港人及前線醫護打氣
休閒 12:07 2020/04/24
最能代表英國的時裝設計師，其中一人一定就是Paul Smith，這位以設計男裝白手興家的人，去年收入接近2億歐元，適逢這一次新冠肺炎疫情肆虐全球，倫敦亦封關下來，一直很喜歡亞洲和香港的他，為大家拍下錄像為香港人加油打氣。
很喜歡亞洲的Paul Smith，因為疫情肆虐亦飛不了他第二個「故鄉」日本。亞洲對他來說意義很是重大。當年日本311大地震後，沒有一個時裝設計師夠膽赴日，只有他在大地震後不夠一個月，不懼餘震，就前往日本探望當地分公司的職員和市民打氣，令到日本人對Paul Smith更是鍾愛有嘉。
來到這一次疫情為全球帶來前所未有的挑戰，早前他在位於倫敦的工作室拍攝了一段短片，並手持寫了「加油」的心意卡，希望為香港人、前線的醫護人員和大家忽略的速遞員、運輸業送上祝福。
他說：
Hello，我是Paul Smith，我現在身處位於倫敦的工作室，今次我寫上加油的心意咭，獻給親愛的香港市民，辛勞的前線醫護人員，和一班照常工作的速遞員和運輸業，藉著以「加油」兩字令大家keep strong，希望好快可以和大家見面。
記者：何偉雄