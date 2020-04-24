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將軍澳連儂牆斬傷3人　男導遊向事主致歉押後今午判刑

社會 10:54 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

涉案被告洪震求情時指，希望向事主道歉，又指自己返港自首，反映其真誠悔意。（資料圖片）

50歲男導遊於去年8月在將軍澳景林邨連儂隧道，與人討論時事議題，期間情緒失控，拔出藏在腰後的牛肉刀斬傷3人，更刺穿其中一名女事主的肺部。男導遊早前承認3項傷人罪，辯方今（24日）於區域法院再求情時指，被告希望向事主道歉，又指被告雖然一度逃往內地，但其後返港自首，反映其真誠悔意；法官押後至今午判刑。

將軍澳連儂牆斬傷3人　導遊認罪求情稱不滿社會現況而失控

被告洪震（50歲）早前承認3項傷人罪，案情指，2019年8月20日凌晨時分，被告在將軍澳景林邨連儂隧道，用牛肉刀斬傷3人，其中1名女事主的肺部被刺穿。

辯方今天再求情時指，被告希望向3位事主、其他親朋戚友及香港社會道歉，並指被告不期望得到原諒，只希望事主早日康復。

辯方續指，案發時香港處於歷史上前所未見的動盪，被告受多方因素影響而犯案，但被告沒有暴力傾向，犯案與他本性不符，被告重犯機會不大，而且被告雖然案發後一度逃往內地，但被告同日已返港自首，亦向法庭主動認罪，被告沒有嘗試開脫罪行，反映其真誠悔意。

法官聽取辯方陳詞後，將案件押後至下午再作判刑。

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記者：王仁昌

罪行 將軍澳 導遊

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