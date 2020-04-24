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【4月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 10:58 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

4月24日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（24日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

日本城快閃開售口罩套裝

日本城今日（24日）於指定14間JHC日本城及生活提案分店出售抗疫套裝，售價$238／套，每間分店出售180套 （共2520套）。

詳情：【口罩供應】BFE+VFE+PFE達99%　日本城指定14間分店共開售2520套口罩套裝【內附指定分店地址】

盾牌網上開售兒童口罩

口罩生產商Body Shielder盾牌昨晚（23日）在其facebook專頁稱，網上開售Level2兒童口罩，每盒250元。

詳情：【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99%　盾牌網上開售Level 2兒童口罩

一田今日10時抽籤兒童口罩

一田百貨原訂今天（24日）發售的兒童抗疫套裝，將會改為今日上午10時起進行登記抽籤。抽籤結果將會在4月27日（一）公佈，中籤者將會收到SMS及電郵通知

詳情：【口罩供應】一田周五10時起登記抽籤買兒童口罩　口罩+搓手液防疫套裝幼童都適用【附連結】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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