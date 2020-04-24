【疫情減壓】海港城格魯吉亞藝術家個展　明亮色彩可愛動物帶出喜悅正能量

▲ 在新冠肺炎疫情下，大家都要多一點正面能量，到海港城看看名為《Smile Village》的藝術畫展，是不俗的選擇，展期至5月17日。(海港城提供)

疫情期間少了文娛活動，難得「海港城 ‧ 美術館」由即日至5月17日舉辦展覽，主題更強調快樂及正能量，期望在疫情中能為港人帶來一點正面信息。

是次個展名為《Smile Village》，是格魯吉亞藝術家Alexander Antadze首次香港個人展覽，所展出的一系列動物畫作，均色彩鮮艷，且動物表情均洋溢愉快滿足的幸福感。

▲ Red Smiling Dog（海港城提供）

Alexander Antadze於1972年出生於格魯吉亞，過去10年間在英國、法國、瑞士、荷蘭、俄羅斯和格魯吉亞等歐洲各國建立知名度。其創作深受故鄉文化影響，不乏以在第比利斯（Tbilisi）可找到的動物作爲題材，亦聚焦於那些存在於無數分歧和掙扎之中的細微喜悅和快樂，並嘗試在極端的環境中通過繪畫尋求歡樂。

▲ Happy Pig（海港城提供）

繪畫不是他逃避困境的方式，而是他希望向更多人分享最微不足道的喜悅的方式。

Antadze曾形容他所繪畫的動物作品為「愛你的畫作」，期望為觀眾帶來正面樂觀的信息，更希望創作出不限於只可被欣賞的作品，而是能撫慰在艱苦現實生活中感到疲憊的心靈的作品。

▲ Flamingos（海港城提供）

《Smile Village》

日期：即日起至5月17日

時間：11am至10pm

地點：海港城‧美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：陳絲韻