【新冠肺炎】社區仍有隱形患者可傳播病毒　何栢良：對疫情下舉辦遊行有很大保留

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良對在疫情下有團體準備舉辦遊行有很大保留。(資料圖片)

新冠肺炎疫情有緩和，有團體計劃於下周五（1日）舉辦遊行。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港現時仍未中斷病毒傳播鏈，對在疫情下仍舉辦遊行有很大保留。

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何栢良今早（24日）接受電台訪問時指出，本港現時仍未能中斷病毒傳播鏈，而且一般外科口罩的病毒阻隔率有95%至98%，不會百分百阻隔病毒，部分飛沫仍可以穿過口罩，例如是在急促氣流下唱歌或叫口號等，因此對有團體計劃在疫情下舉辦遊行有很大保留。

他又指社區上仍有隱形患者可以傳播病毒，以冰島為例，其確診人數中有一半人是沒有病徵、而內地的確診人數中有6成患者是沒有病徵，香港則有2成患者沒有病徵。

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至於昨日一名58歲男患者有病徵後一個月才確診，他認為該名男士可能已經觸犯法例，因境外人士入境香港時要做健康申報，如他曾作出一個虛假申報是犯法的，其次，他在進行家居檢疫時，如沒有紀錄自己的健康狀況，或申請失實的資料亦已犯法，認為政府一定要對相關的情況「零容忍」。

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他又提到，該名患者曾到牙醫診所脫牙，擔心患者在脫下口罩接受脫牙的治療時，其飛沫可能會做成空氣環境污染，雖醫護人員有穿著保護衣，但隨後使用同一房間的病人在除下口罩時可能會因此而受被傳播。

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記者：郭詩詩