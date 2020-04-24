【新冠肺炎】社區仍有隱形患者可傳播病毒 何栢良：對疫情下舉辦遊行有很大保留
新冠肺炎疫情有緩和，有團體計劃於下周五（1日）舉辦遊行。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港現時仍未中斷病毒傳播鏈，對在疫情下仍舉辦遊行有很大保留。
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何栢良今早（24日）接受電台訪問時指出，本港現時仍未能中斷病毒傳播鏈，而且一般外科口罩的病毒阻隔率有95%至98%，不會百分百阻隔病毒，部分飛沫仍可以穿過口罩，例如是在急促氣流下唱歌或叫口號等，因此對有團體計劃在疫情下舉辦遊行有很大保留。
他又指社區上仍有隱形患者可以傳播病毒，以冰島為例，其確診人數中有一半人是沒有病徵、而內地的確診人數中有6成患者是沒有病徵，香港則有2成患者沒有病徵。
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至於昨日一名58歲男患者有病徵後一個月才確診，他認為該名男士可能已經觸犯法例，因境外人士入境香港時要做健康申報，如他曾作出一個虛假申報是犯法的，其次，他在進行家居檢疫時，如沒有紀錄自己的健康狀況，或申請失實的資料亦已犯法，認為政府一定要對相關的情況「零容忍」。
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他又提到，該名患者曾到牙醫診所脫牙，擔心患者在脫下口罩接受脫牙的治療時，其飛沫可能會做成空氣環境污染，雖醫護人員有穿著保護衣，但隨後使用同一房間的病人在除下口罩時可能會因此而受被傳播。
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記者：郭詩詩