【育兒心得】縱容犯錯不制止糾正　3類父母助長孩子偏差行為

▲ 3類父母助長孩子偏差行為。（iStock圖片）

孩子的偏差行為，在照顧者看不見，又或看見了卻不重視，不作出規勸或提點，又或只是勸說一句卻沒有認真地制止，讓偏差行為得以持續，那便會自然地鞏固形成，永遠伴隨着孩子。

第一類是沒看見，不知道。然後忽然有天發現了，又或是由孩子學校的老師告知，才驚覺孩子原來是那樣的。

第二類是看見了卻不重視，只視作小問題，只當作小事而沒有作出勸止或提點，就會親自看着孩子的偏差行為或態度，由於自己的忽視而一天接一天被強化，一手造成孩子的偏差行為。

第三類是「只說不做」型，既跟孩子說了「不」，但又縱容孩子的偏差行為持續，使孩子的行為在不被認真糾正下，以為繼續下去並沒有問題，形成他想做就去做的性格。

既然近日有機會可以多親近孩子，便要做個認真處理孩子行為問題的家長，同時亦應在陪伴孩子玩樂期間，順道指示照顧孩子的傭人和長輩，在與孩子獨處時，有跟家長一致的管教方式，並認真地執行，避免成為助長孩子偏差行為的父母。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「孩子偏差行為的由來」。

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撰文: 張嘉雯 《4Q教子情式》作者