【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房間資助計劃　料五月上旬接受申請

▲ 美容院及遊戲機中心等11類處所需要延長關閉至5月7日。（資料圖片）

政府發言人今日（24日）表示，第一輪「防疫抗疫基金」下的「零售業資助計劃」至今已批出逾15億元資助予合資格的零售商戶，涉及超過19,000宗申請，而第二輪基金下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」預期五月上旬開始接受申請。

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政府發言人指出「零售業資助計劃」在3個星期的申請期內收到約93,000份申請，而獲批的申請商戶已於4月9日起陸續收到資助。

至於「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」大致會沿用「零售業資助計劃」的安排，主要透過網上系統接收申請及進行審批工作。「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」的受惠對象是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出的指示而關閉的美容院、按摩院及派對房間。

在資助計劃下，每間合資格美容院或按摩院處所會按其營運規模獲發放一次過分層階的資助（分別為30,000元、60,000元及10萬元），而每間合資格派對房間則獲發放一次過40,000元的資助，預期可惠及約8,400間美容院及按摩院和約500間派對房間，計劃預期5月上旬開始接受申請。



政務司司長暨防疫抗疫基金督導委員會主席張建宗表示政府竭力爭取早日落實基金下各項措施，「零售業資助計劃」在立法會通過成立基金後一個月內迅速上馬，令受疫情影響的零售商戶可盡快獲得資助，他表示政府會善用推行「零售業資助計劃」所得的經驗，盡快推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，為這些企業送上「及時雨」。

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責任編輯：伍瑋瑋