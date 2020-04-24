【新冠肺炎】職工盟申請5月1日遊行　李卓人：勞工現時已是「水深火熱」

▲ 職工盟秘書長李卓人表示，已向警方申請在五一勞動節發起遊行。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，職工盟秘書長李卓人表示，已向警方申請在五一勞動節發起遊行，強調整個遊行都會保持社交距離，會按照限聚令4人一組遊行，到達終點時會分批離開。他又指，5月1日是一個重要的日子，因勞工現時已是「水深火熱」，希望可透過遊行去表達意見。

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李卓人今早（24日）在電台節目表示，整個遊行期間會戴口罩叫口號，亦會準備洗手液和口罩予參與的人士，確保所有人都有戴口罩。他又指，不可能完全沒有自由表達意見的空間，但警方可為准遊行設下條件，例如限制人群之間的距離，他亦願意配合，但相信人數會受疫情影響。

至於六四集會，李卓人指出，會堅持風雨不改舉行六四燭光晚會，惟現時維園不審批任何集會，但能否舉行仍言之尚早，擔心警方會以公共衞生角度反對集會，若未能舉行集會，建議市民可用自己方式悼念六四。

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記者：陳子謙