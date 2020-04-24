【星爸親子之道】女兒與太太工藤靜香為小事吵架　木村拓哉護妻與女兒冷戰1個月不對話

▲ 木村拓哉透露曾為一件小事與女兒冷戰一個月。

現年47歲的木村拓哉的女兒木村心美、木村光希分別18歲、17歲，木村光希和木村心美亦相繼出道，為娛圈帶來一番新景象，身為型爸的木村拓哉早前上節目受訪大談父女相處之道。

木村拓哉在節目中受訪時表示，不會當嚴父，並視光希和心美為忘年之交，拉近父女之間的距離。他亦鼓勵愛女活出自我，不會左右她們的決定。

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▲ 木村拓哉視兩位女兒為忘年之交。（木村拓哉微博圖片）

木村拓哉曾與女兒發生爭執

縱然木村拓哉坦現在與光希和心美的父女關係良好，可是木村坦言曾試過因與女兒發生爭執，彼此更不對話一個月，感慨表示「嚴父難為」。

木村拓哉憶述：「當時太太正於廚房使用水龍頭清理東西，而女兒則在旁書寫功課。或許因一些水珠濺出來噴到女兒，以致她問媽媽是否故意。太太回應指沒人會故事這樣做，然後女兒便說：『不是故意的，水珠不會濺成這樣好不好！』」

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▲ 木村拓哉支持木村光希和木村心美追夢。（木村光希微博圖片）

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木村拓哉拒當嚴父

因為當時的木村拓哉正在閱讀劇本，而太太和女兒卻為洗碗時濺出來的水是否故意弄成吵架，令他感到憤怒。

然後，他便將整杯水倒進水槽內並謂：「看到沒有，這才叫做故意的！」女兒看見後含淚跑走了，父女於之後的一個月都處於冷戰狀態，沒說過一句話。

從小便學習劍道的木村拓哉發現，將嚴格的日本武士劍道精神套用於現今的子女教育上是不行的，為建立更好的親子關係，他決定不做嚴父，與兩位女兒成為忘年之交：「感覺上像是年齡相差很大的朋友。」

▲ 木村拓哉與工藤靜香結婚20年。（木村拓哉微博圖片）

木村拓哉與女星工藤靜香結婚20年，二人育有兩位亭亭玉立女兒，17歲二女兒木村光希早已成人氣模特兒，18歲的長女木村心美亦以藝名Cocomi入行，成為娛圈中的星二代姊妹花。

成為星爸的木村拓哉表示：「她們現在都出道站在台前，要有相應的、她們自身應該有的想法。任何事她們自己要有決心，這種決心不是父母強加的， 尊重她們自己的決心。」

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