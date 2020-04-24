【娛圈潛規則】渡邊杏連環遭丈夫及母親出賣　母親指女兒曾被要求與中田英壽上床

▲ 由美子爆女兒阿杏曾被要求與中田英壽上床。

現年34歲的日本女星渡邊杏實在苦命，丈夫東出昌大早前被爆趁太太懷孕時出軌，偷食只22歲女星唐田英里佳，婚姻出現危機。可是，渡邊杏又要面對另一次被出賣。

據日媒指，渡邊杏早與母親由美子早因財失義對簿公堂的原因，有指是因由美子篤信一新興宗教而被「洗腦」，之後債台高築，渡邊杏斷絕與母親金錢往來。

由美子在3年前請律師，向杏索償12億日圓（約8,520萬港元），並聲稱杏與東出結婚前，曾經與有婦之夫交往及被男友家暴，因此向靈媒問卜，由美子聲稱靈媒費由她所付。

由美子表示曾打算公開女兒與靈媒的郵件做證，但杏的律師以侵犯隱私拒絕。

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▲ 阿杏母親由美子。

杏被要求與中田英壽上床

日媒《週刊新潮》日前再爆料指，由美子在法庭文件中曾提及杏的男女關係複雜，經常被前公司的經理人性騷擾外，經理更權威逼杏與前足球員中田英壽上床，幸好中田英壽拒絕接受此不道德行為。而渡邊杏後來亦因此跳槽到現在的公司TOP COAT。

由美子又透露，杏在結婚前，與東出昌大在酒店開房，都是用她的名字登記，又指每次杏有男女交往問題時，她擔心女兒的演藝生涯受影響，以公司代表的身分幫忙出面收拾殘局，自稱作為母親的她一直默默支持女兒。

雜誌模特兒出身的渡邊杏，她的父親是著名影星渡邊謙。不過她初出道時沒提父親是誰，更刻意除去「渡邊」姓氏只以藝名「杏」出道。

當時她不提此猛料父親，因為父母在2005年離婚時對簿公堂時，父親被指控曾與9個女性發展不倫關係，而母親被指控借下數億巨債。

最後，渡邊謙勝訴，離婚後立即與演員南果步結婚，並且不再支付子女的贍養費。杏在高中時輟學打工，替母親償還債務。

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▲ 東出昌大結婚5年，竟出軌3年。

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丈夫東出昌大出軌

在2007年，渡邊杏參演電視劇《天國與地獄》成為演員。在2013年，她憑NHK晨間劇《多謝款待》人氣急升，逐步成一線女星。同時因演《多謝款待》與同劇的東出昌大拍拖，在2015年1月1日正式登記結婚。

一對金童玉女，在2016年5月16日誕下一對雙胞胎女兒。在2017年，11月初誕下一子。

殊料恩愛夫婦的表面藏暗湧，在今年1月，東出昌大被媒體揭露在太太懷孕時，背妻偷食女演員唐田英里佳出軌，而且不倫戀長達3年，他透過經紀公司承認婚外情並道歉。

東出昌大見記者時，被問究竟最愛是誰，他竟未能答出，終令渡邊杏心死，委託律師辦理離婚，二人現在正分居。

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