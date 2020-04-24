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【日本疫情】日本「屍傳人」73名警員處理屍體染疫　研究：患者排走病毒最長要37日

健康 11:56 2020/04/24

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日本有73名警員處理屍體後感染新冠肺炎。

新冠肺炎疫情影響全球，日本昨日（23日）新增414宗確診個案，累計逾1.2萬人。日本警察廳昨日表示，3月中旬至本月22日，73名警員處理15具新冠肺炎患者的遺體後，也感染新冠病毒。早前有研究指出，新冠肺炎患者最長要37日才可排走病毒，死後仍可播毒。

據日本《共同社》報導，日本警察廳昨日表示，這15名死者中，包括死於家中的、倒臥路上的。各地也有警員受感染，其中以愛知縣警員最多，共有24人；另外，警察廳21人、兵庫縣14人、神奈川縣4人、高知縣3人；至於茨城、埼玉、千葉、富山、大阪府警察、皇宮警察總部、關東管區警察局各有1人。

日本警察廳長官松本光弘在昨日的例行記者會上表示：「目前處理遺體時從家屬等處儘可能收集生前信息，警察戴著手套和口罩，採取防止感染的措施。」國家公安委員長武田良太則表示，對於出現確診者的警署，目前會從總部派遣支援人員，以「避免影響維護治安的工作」。

研究：患者排清病毒最長要37日

北京中日友好醫院呼吸科主任曹彬的研究團隊，早前在國際醫學期刊《刺針》發表研究指，新冠肺炎患者的平均排毒時間為20日，最長需要37日；而且患者死亡後的病毒檢測仍呈陽性，可持續傳播病毒。

另外，泰國3月疑似出現全球首宗「屍傳人」的病例，當地一名法醫疑在接觸過患者遺體後遭受感染，最終不幸病逝。曼谷RVT醫療中心和印度孟買帕提爾大學早前共同發表研究指，目前還不清楚新冠病毒在屍體中能存活多久的數據，因為泰國驗屍時一般並不會檢測新冠病毒。但研究強調法醫人員必須採取防護措施，包括：穿戴防護衣、手套、口罩、護目鏡、帽子等，手術室裡使用的消毒程序或許也該應用在法醫單位。

更多有關新冠肺炎的研究資訊，請看：

【新冠肺炎】50%新冠肺炎痊癒者仍帶病毒　中美研究：康復後最長8天排清病毒

【新冠肺炎】比利時美國聯合研究發現　羊駝身上有抗體或能協助對抗新冠肺炎

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責任編輯：羅嘉欣

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