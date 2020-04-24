【齊心抗疫】心痛同事在抗疫前綫「折翼」　護士懇求留守在家：生與死的選擇在於我們自己

▲ Jane呼籲市民留守在家。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，馬來西亞早於3月18日宣佈封城，全國範圍限制人口活動，近日部分地區更限制市民外出，以遏制疫情，但仍然有人不顧限制令外出。馬來西亞一名護士在個人facebook上發文，心痛早前有前綫護士同事染疫死亡，並指媽媽憂心忡忡更勸她辭職，她懇求市民留守在家，直指「生與死的選擇在於我們自己」。

馬來西亞自3月18日起封城，馬來西亞柔佛州麻坡護士Jane Wong在個人facebook上發文，指自己不知道封城了多少天，只知道工作讓她累了很多天，很想念家人。

我是一名護士，是我爸爸媽媽的寶貝女兒，是我公公婆婆的寶貝孫女..(好想念他們）

Jane表示，疫情爆炸發前，很多人都覺得做護士很好，自疫情發生後，家人突然覺得做護士其實不是很好，因為要冒著生命危險去照顧病人..

每一次要出門工作時，我看得出家人都很不放心我（尤其是我媽媽），一直提醒我口罩要記得戴，手要一直洗，凡事要禱告…

她坦言明白家人非常擔心自己，但自己沒有辦法不去工作，「因為我知道這是我的職責，我必須去執行..」

我媽媽擔心到甚至叫我辭職呢！

沒有人知道疫情到底幾時會結束，她但是就是希望它快點消失，並指自己現在真的真的很想去旅行，好好放鬆自己..

真心覺得健康比什麽都來的重要，所以再次呼籲大家乖乖呆在家裏，不要東跑西跑，常洗手，保持距離，戴口罩是非常重要的

她呼籲市民留守在家，您的健康您的生命是金錢也買不回來的，生與死選擇在於我們自己。

錢過後可以再賺，門以後可以再出，命沒了，就真的是什麼都沒了..

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責任編輯：王明芳