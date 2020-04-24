【巴西疫情】ICU床位不足疑似染疫者昏迷　醫生用膠袋自製臨時呼吸機

▲ 呼吸機不足，醫生只好用膠袋自製臨時呼吸機。

全球新冠肺炎疫情持續，巴西一名疑似新冠肺炎患者因昏迷不醒而被送院，但醫院ICU床位不足，患者呼吸困難的情況底下，醫生只好用膠袋自製臨時呼吸機。

▲ 醫生用膠袋自製臨時呼吸機。（影片截圖）

綜合巴西媒體報道，一名疑似患有新冠肺炎的男患者昏迷不醒，但醫院已經超負荷而且沒有足夠的呼吸機設備可使用，所以醫護人員只能用一個膠袋自製成呼吸機。

據當地衞生部表示，該患者當時正等待ICU位置，在獲得家屬授權的情況下，才決定使用這種方穩定患者情況。病情穩定後，便會轉送至私家醫院。

巴西亞馬遜州是當地疫情死亡人數最多的州份。據亞馬遜州瑪瑙斯市長指，該市死於未能住院治療的患者1日就增加了36.5%，確診人數達2270宗，該州91%ICU病床已被占用。便對死亡人數上升，當地成立了委員會，挖掘大型墓地，每日下葬近百人。

目前，巴西確診人數達50036宗，死亡3331宗。

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責任編輯：羅嘉欣