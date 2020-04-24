【十八年後的終極告白】楊秀惠演啞女演技獲讚　投資美容業10年創自家跨國品牌

▲ 楊秀惠入行16年再度擔正，新劇首次挑戰演啞女。

TVB新劇《十八年後的終極告白》內，飾演聾啞人士謝家倩的楊秀惠表現亮眼，受到不少觀眾讚賞。是次更是楊秀惠繼16年前、入行第一部作品《赤沙印記@四葉草2》後再度擔正的劇集。

楊秀惠為演《十八年後的終極告白》的聾啞人士謝家倩，事前做足準備學習手語，所以楊秀惠在《十八年後的終極告白》以手語和演哥哥的何遠東交流時，非常入戲，難怪被觀眾盛讚。

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▲ 楊秀惠在《十八年後的終極告白》與陳山聰有感情線。

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楊秀惠處女作《赤沙印記@四葉草2》

現年35歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，雖然於五強止步，但獲無綫賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品、青春劇《赤沙印記@四葉草2》，與李思欣及陳自瑤飾演三姊妹，並與司徒瑞祈及蔡淇浚有感情線。於無綫的16年間，每年均有作品推出，可是大多數都是以配角身份現身。

▲ 楊秀惠在《十八年後的終極告白》要以手語演出。

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歷年來，楊秀惠常被派飾演「姣精」、第三者角色。雖然如此，她曾五度入圍《萬千星輝頒獎禮》的「最佳女配角」，在2018年推出的《大帥哥》中艾妞一角亦甚得觀眾歡心。

到今年，於《十八年後的終極告白》再登主角之位，演技實力再受認同。

▲ 現年35歲的楊秀惠仍保養得很好，成為自家美容產品的「生招牌」。（instagram圖片）

楊秀惠投資生意

當演員外，楊秀惠於2010年開始投資美容生意，開設自家品牌「My Beauty Store」，當中產品包含美容、化妝、纖體產品，並全由老闆娘楊秀惠作自家代言生招牌。

其實楊秀惠的爸爸於大馬經營建築材料生意，所以自小從爸爸身上學懂不少營商技巧，創業1年已達至收支平衡。

至今，楊秀惠的美容品牌於香港、馬來西亞、澳門及星加坡等地都設有分店，代理多個歐洲及韓國的品牌，據知每年營業額高達八位數字。

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▲ 楊秀惠去年公佈與圈外男友註冊成婚。（instagram圖片）

楊秀惠去年結婚

入行多年的楊秀惠甚少緋聞，最廣為人知的是與歌手孫耀威的戀情。

直到去年被爆出與圈外男友葉世揚註冊成婚，楊秀惠亦大方承認二人早於外地結婚，去年在港補辦註冊手續，因另一半是圈外人想低調處理。

公布喜訊後，楊秀惠亦有在社交網站分享婚戒的照片。不過因為丈夫是圈外人，所以十分低調，她從沒有公開丈夫的樣貌。

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