【簡易食譜】日本最強芝士蛋糕Mr. Cheesecake公開食譜　米芝蓮三星主廚親授軟滑清新秘訣

▲ 東京芝士蛋糕Mr. Cheesecake被譽為「日本第一芝士蛋糕」，曾在米芝蓮三星餐廳擔任主廚的負責人田村浩二，為鼓勵在家抗疫而公開私藏食譜。

為了響應在家抗疫，在東京擁有「日本第一美味」的超人氣軟心芝士蛋糕名店Mr. Cheesecake亦公開了其芝士蛋糕食譜，負責人田村浩二曾在米芝蓮三星餐廳擔任主廚，其創作的芝士蛋糕在不同室溫下各有口感及味道，非常特別。

▲ Mr. Cheesecake直言這是「你人生中吃過最好吃的芝士蛋糕」，認真巴閉。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

Mr. Cheesecake在其網站寫着「未必是世界第一，但肯定是你人生中吃過最好吃的芝士蛋糕」，其招牌軟心芝士蛋糕一星期只有兩天早上10時開售，並迅速售罄，認真巴閉。

其芝士蛋糕香軟綿密，加入了白朱古力及希臘乳酪，令芝士味更香濃突出。另外還加入了雲呢嗱籽和檸檬，令蛋糕充滿迷人的香氣。不過，田村浩二也直言，其秘密武器在於被稱為魔性香料的零陵香豆。

▲ 原條芝士蛋糕甫開售即告售罄。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

零陵香豆（Tonka Beans，又稱為頓加豆、黑香豆）與雲呢嗱的香氣相似，而且與乳製品、雲呢嗱和檸檬搭配得很好，擁獨特的櫻花般香氣，而且能夠令到芝士蛋糕中的甜味更加清爽。

▲ 完全解凍後口感像布丁，甜味及香味均最重。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

不過最了不起是，一件蛋糕，可有三重滋味。剛從雪櫃拿出來時口感像冰蛋糕，酸味突出；在室溫下解凍1至1.5小時，外表軟滑，內裏富冰的口感，是負責人最推薦的吃法。而完全解凍後，質感就像布丁，最能感受其甜味與香氣。

材料（磅蛋糕22cm模具）：

忌廉芝士 200g

砂糖 100g

酸忌廉 180g

希臘乳酪 50g

忌廉 100g

蛋 2隻

粟粉 20g

檸檬汁 9g

白朱古力 50g

零陵香豆 1/2個

雲呢拿條 1/4個

▲ 食譜不使用任何麵粉，只落粟粉，相信不用再撲麵粉。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

▲ 白朱古力、雲呢嗱籽、檸檬及零陵香豆是香氣及清甜的武器。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

事前準備：

1. 在蛋糕模具薄薄抹上一層牛油，然後貼上牛油紙。

2. 將忌廉芝士和雞蛋室溫放置，並將雞蛋打發備用。

3. 將白巧克力粗粒切碎備用。

4. 將零陵香豆用研磨機磨碎備用。

5. 將雲呢拿條切開，取出雲呢拿籽備用。

6. 將烤箱以180℃預熱。

做法：

1. 將忌廉芝士和砂糖 放入容器中，放置在熱水上座熱，攪拌至平滑均勻。

（tips：使材料溫度提升，減少烤焗時間，做到入口即融。)

2. 將酸忌廉和希臘乳酪放入另一個碗中，並用橡皮刮刀拌勻。

3. 將雞蛋分三次加入到步驟（2），並用攪拌器拌均勻。接著加入檸檬汁和粟粉混合。

4. 將忌廉放入小鍋中，加入白朱古力、零陵香豆、雲呢拿籽，以中火加熱直至沸騰，然後熄火。

（tips：此舉可將零陵香豆、雲呢拿籽的香氣引發出來。）

5. 將步驟（4）添加到步驟（1）的材料中，並用攪拌器混均。

6. 將步驟（5）加入步驟（3）成品，混合攪拌直至光滑，過篩後倒入已鋪好牛油紙的模具。

7. 將蛋糕模具 放在已倒入2-3cm 熱水烤盤上。

（tips： 將蛋糕模具放在注入熱水的烤盤上烤焗， 可讓蛋糕有半熟的嫩滑口感。 ）

8. 放入180℃的焗爐中烤25分鐘，然後將其降溫至150℃再烤20分鐘。最後放到冷藏庫冷卻4小時就完成了。

▲ 軟滑的秘訣在於在烤盤加入熱水烤焗。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）

田村浩二還專程在IG分享了軟心芝士蛋糕的絕密美味食法：從雪櫃拿出蛋糕放置室溫約30至60分鐘解凍，然後分別配搭橄欖油、檸檬皮、鹽，一件蛋糕便可吃出4種風味。

▲ 原來加入橄欖油落芝士蛋糕有另一種風味。（相片：IG@mr.cheesecake.tokyo）



此款芝士蛋糕的材料與步驟是田村浩二專程因應普通巿民家中工具及材料，而稍為改良至較簡單的版本。雖然食譜不使用麵粉，不用再四圍撲，不過看來忌廉芝士又要售罄了。

記者：陸明敏