【新冠肺炎】口罩放膠盒保存可重用？　何栢良解構：其實有感染風險

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，市面上的抗疫物資供應也湎趨穩定，不過仍有不少市民為了節省口罩的用量，會將口罩放在口罩盒內再重用，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港現時仍未能中斷病毒傳播鏈，而一般外科口罩的病毒阻隔率有95%至98%，不會百分百阻隔病毒，部分飛沫仍可以穿過口罩。

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他指出社區上仍有隱形患者可以傳播病毒，以冰島為例，其確診人數中有一半人是沒有病徵、而內地的確診人數中有6成患者是沒有病徵，香港則有2成患者沒有病徵。

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有不少市民為了重用口罩，會將口罩放在膠盒保存一段時間後再重用，何栢良認為佩戴口罩是為了減少播毒的情況，但如在期間遇到有病毒沾染口罩表面，而再將口罩放在盒內或會造成感染風險，強調「除咗就唔好再用了」，建議市民可以多買幾個可清洗的口罩，在除下口罩時就將它放好，然後佩戴一個新的可重用的口罩。

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責任編輯：伍瑋瑋