【十八年後的終極告白】跟譚俊彥陳山聰行山　30分鐘遊嘉頓山攻略【有片】

▲ 《十八年後的終極告白》在嘉頓山取景。

TVB《十八年後的終極告白》本周開播，劇中誰是凶手惹來話題，頭幾集譚俊彥、陳山聰、何遠東等好朋友，經常聚在山頭回憶當年犯過的錯事，拍攝取景地對不少市民不會陌生，因正是近年大熱的深水埗嘉頓山。

嘉頓山是近年熱門鬧山放電地點，因位置在九龍深水埗，交通方便，且路程短，作為一小時的輕鬆山遊，是理想選擇。

▲ 《十八年後》七子常在嘉頓山聚面。

除了《十八年後的終極告白》，80年代起嘉頓山已是熱門影視拍攝地，如周星馳《一本漫畫走天涯》、吳宇森《喋血街頭》，至TVB劇《怒火街頭2》、《男兒本色》等均曾在此取景。

嘉頓山是九龍區大熱而簡易登頂路線，基本上只是拾級而上已可，儼如城市綠洲。此山原名窩仔山或主教山，僅高90.6米，只是一個小山丘。該山丘因靠近鄰近的嘉頓麵包廠房，漸漸被市民俗稱為「嘉頓山」。

▲ 嘉頓山是看日落最佳地方。（攝影：馮柏偉）

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美荷樓旁邊有一條晨運徑，可見約400級石梯。這段登山樓梯非常工整和寬敞，相當易行，沿途可見大人小孩以老人家的登山客，又或有人帶著狗隻上去，深受市民歡迎。

▲ 歌手Jace曾跟TOPick暢遊嘉頓山。（攝影：黃建輝）

沿樓梯上行，一邊回望身後逐漸升高的城市視野，很有瞬間遠離塵囂的感覺。再上一點，就可俯瞰深水埗鬧市的樓景，前一點是南昌外的海岸線，背後則是石硤尾高聳的屋苑群，樓景，日落時慕名而來的遊人更多了。

▲ 半小時路程已可享受片刻寧靜。（攝影：黃建輝）

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山丘中段的平坦地段，正是不少拍攝友取景熱點，這平台可俯瞰深水埗城市景色，建議於黃昏後上山，是一個絕佳觀賞日落的位置。

在平台再上幾分鐘，便上到嘉頓山頂的小公園，可作歇息，若論景觀，一定是山丘的平台位最殺食。



路線：美荷樓→嘉頓山→賽馬會創意藝術中心（或以相反方向走）

大約時間：1小時

點去：可沿深水埗港鐵，由巴域街起步

泊車：石硤尾停車場

撰文:司徒家傑

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