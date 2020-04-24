【新冠肺炎】確診男子發病後曾訪文華理髮店　文華理髮店：已作徹底清潔今日恢復營業

▲ 一名確診58歲男子於家居檢疫期間發病，完成檢疫後曾訪文華理髮店 。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，昨日確診第1036宗58歲男患者3月24日從英國及美國返港後發病，完成家居檢疫後求醫始確診；惟4月6日完成檢疫後曾返香港會所大廈上班、到中環萬邦行脫牙，並曾於4月21日到文華東方酒店理髮半小時，所有職員有戴口罩。

【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀 曾到中環上班理髮及脫牙

文華東方酒店回覆本報查詢時指，一名曾於4月21日到訪文華理髮店的客人確診，衞生防護中心確定有關個案屬低風險；而文華理髮店已立即關閉，並安排進行所有必須衞生防疫措施，包括徹底深層清潔，文華理髮店已於今天恢復營業。

【新冠肺炎】社區仍有隱形患者可傳播病毒 何栢良：對疫情下舉辦遊行有很大保留

發言人稱，酒店亦採取所有必要的健康預防措施，不論是前線或後勤區域，亦加強健康及安全標準；強調客人及員工的舒適、安全及健康在任何時候都是至為重要的，酒店會繼續採取最嚴格的準則。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳正怡