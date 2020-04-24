【飲食速報】Ritz-Carlton推烤肉外賣餐單　美國特級肉眼扒+法式龍蝦湯直送府上【內附更多米芝蓮餐單】

▲ Ritz-Carlton推出了「The Perfect Roast」烤肉外賣餐單。（相片由餐廳提供）

新冠肺炎疫情加上限聚令，不少人也寧願叫外賣。香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）推出「The Perfect Roast」烤肉外賣餐單及米芝蓮星級外賣餐單，讓大家安坐家中，也能感受五星級酒店的美食。

「The Perfect Roast」 HK$1,500-HK$2,000

▲ （相片由餐廳提供）

「The Perfect Roast」烤肉外賣餐單供四人享用，套餐包括足料的法式龍蝦湯或忌廉蘑菇湯（選4份），主菜可選香烤美國特級肉眼扒、烤羊架、香烤法國黃雞、香草脆面有機三文魚或經典蜜汁烤金門火腿，另配有4款配菜、蛋糕（3選1）以及精選手工麵包。

客人可選擇於酒店親自提取已訂購的烤肉套餐，又或是加配送遞服務，直送府上。

此外，米芝蓮二星中餐廳天龍軒及一星意大利餐廳Tosca di Angelo分別推出午市（下午12時30分至2時30分）及晚市（晚上6時30分至9時）外賣餐單，讓客人親自到酒店提取美食。

米芝蓮二星中餐廳天龍軒 HK$73-HK$468

▲ 天龍軒於星期一至日提供自取服務。（相片由餐廳提供）

天龍軒重點菜式包括招牌中東吉品鮑魚酥（HK$118）、原個椰皇花膠燉雞（HK$390）、天龍軒東坡肉（HK$108）和香芒楊枝甘露（HK$78）。

米芝蓮一星意大利餐廳Tosca di Angelo HK$98-HK$328

▲ Tosca di Angelo只於星期三至日提供自取服務。（相片由餐廳提供）

Tosca di Angelo亦設有頭盤、意大利麵、主菜及甜品，客人可自行配搭。推介菜式包括短寬管麵‧紅蝦‧羅勒香草汁（HK$228）、烤羊鞍‧羊架‧羅勒‧甜椒‧馬鈴薯蓉‧黑胡椒汁（HK$348）及意大利芝士蛋糕（HK$98）。

查詢或預訂：2263 2160

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責任編輯：王芷瑩