【天堂變地獄】抗疫67日回家見客廳整潔感安慰　護士入廚房驚見豬隊友「驚喜」崩潰

▲ 內地杭州一名護士抗疫67日後回家，一開門看見客廳整潔心感安慰，沒想到一日走入廚房驚見「末日景象」。

隨著內地新冠肺炎的疫情好轉，早前到湖北武漢支援的醫護陸續回家。一名來自杭州的護士上前線抗疫離家67天，一打開家門看見整潔的客廳、乾淨到發光的地板，還有丈夫親手製作的蛋糕，讓她倍感安慰。沒想到，甜蜜只是表面，豬隊友竟然為她準備一個大大的驚喜，讓她苦笑不得。

據內地媒體報道，護士嚴麗慧上前抗疫67日後回家，一心抱著「我不在家兩個月」，家裡一定變成災難現場。沒想到，她一開門看見的是整潔客廳，地板被擦得發光，丈夫還親手製作愛心蛋糕，作為慶祝她回家的禮物，丈夫的「醒覺」讓她深感幸福。

▲ 護士打開家門看見整潔的客廳，感到欣慰。（微信圖片）

打開房門驚見「末日景象」

由於抗疫後身心俱疲的關係，她當天吃過晚飯，在客廳小睡片刻後，就回到房間休息。隔天，嚴麗慧本打算從奶奶的舊房間整理衣服，沒想到一打開房門即大嚇一跳，穿過的外套、睡衣及其他雜物等通通被隨意掉在床上及地下，令嚴麗慧無奈到極點。

▲ 穿過的衣服、雜物被亂拋在床上及地上。（微信圖片）

廚房「驚喜」處處

其後，她走到廚房，打開雪櫃一看，原來豬隊友準備了一個更大的驚喜，不但有發霉到腐爛的水果，雪櫃還放著沾滿泥土的番薯。

▲ 放在雪櫃的番薯發霉腐爛。（微信圖片）

另外，她離家前千叮萬囑丈夫謹記為盆栽淋水，丈夫卻將她的說話拋諸腦後，家中的盆栽幾乎全部枯萎，葉子「乾到爽脆」。

▲ 家中的盆栽因為沒有淋水而枯萎。（微信圖片）

但萬幸的是，家中的幾條魚還在世上，她無奈地在微信上發文，

67天，張同學除了把自己和幾條魚養活了，其他都死了，特別想知道這是怎麼做到的。我昨天活在童話裡，今天活在現實中。難怪老公今天一早就安安靜靜上班去了！

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責任編輯：王明芳