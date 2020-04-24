【限聚令】多名議員質疑抗疫策略及限聚令執法　食衞局：已向不同部門發指引

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示本港疫情近日有所緩和。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情有所緩和，立法會衞生事務委員會上，有不少議員質疑港府的防疫策略。食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）在立法會回應議員質詢時指出，本港疫情近日有所緩和，新增個案連續8日錄得單位數字，當中9成是輸入個案，反映各項防控措施漸見成效，但由於全球疫情仍然嚴峻及反覆，本港的防控重點會在於防止輸入，以及緩減社區蔓延方面，呼籲市民不要鬆懈，以免成果功虧一簣。

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港府近日徵用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿。立法會議員鄭泳舜指出九龍城區居民表示區內有很多人出入，情況令人有擔心，希望局方除安排專車由機場接送他們到酒店外，亦可有專車由酒店送他們返回居所，避免在當區逗留。

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陳肇始回應指，九龍城富豪東方酒店並非檢疫中心，只是一個等候檢測結果中心，他們並非有病徵人士，而且有專車由機場會送到酒店，期間亦不可隨便離開房間。衞生署署長陳漢儀亦表示，在酒店等候檢測結果中心的286名人士的結果全部是呈陰性，相信是可以自行離開。

立法會議員陳志全則關心限聚令及限制營業令執法情況，他指出當局現時只將執法已交由警方，而不理會執法的情況，形容當中已出現很多包括疑似濫權的情況，認為執法人員的標準不一可能是建基於對法例不認識，或是要打擊某些對象。

陳志全又指，日前有片段拍攝到有執法人員故意將一名市民拉至一組四人的群組，並稱他們已經違法，需每人罰款2000元。他續稱今日本想在會上跟進相關事情，惟會上並無針對兩條法例的執行情況的官員、食環署或警務處人員出席。衞生事務委員會主席蔣麗芸表示，下次會盡量邀請相關人士到會議上。

陳肇始則回應指，因兩條規例不一樣，整個條例上有不同執法人員，不清楚陳志全所指出的相關情況；而食物及衞生局副秘書長陳偉基補充指，已向不同部門發指引，各部門必須按規例執法。

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記者：郭詩詩