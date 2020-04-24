【阿根廷疫情】男護士染新冠肺炎亡　遺孀遭鄰居恐嚇燒屋「散播病毒」

▲ 阿根廷男護士染新冠肺炎亡，家人遭鄰居恐嚇燒屋「散播病毒」。

新冠肺炎全球大流行，各國醫護人員為抗疫疲於奔命。近日阿根廷一名男護士感染新冠肺炎身亡，他的遺孀既要面對喪親之痛，更遭鄰居指責他們一家散播病毒，威脅他們離開，並恐嚇要放火燒掉房子。

綜合當地媒體報道，阿根廷至今逾3400人確診、165人死亡。47歲男護士庫弗雷（Silvio Cufré）於布蘭森醫學院（Brandsen Medical Institute）工作，與妻子共育有8名孩子，他在本月6日出現全身酸痛、失去嗅覺等徵狀，11日確診患上新冠肺炎，惟延至上周六（18日）不幸離世。

他的遺孀奧利瓦（Maria Jose Oliva）對丈夫的死感到悲痛，並表示：

他出去接受身體檢查，結果再也沒有回來，再次見面時他已在骨灰龕內，相信他在不知道自己確診的情況下去世。

她與8名孩子在家中隔離，不過卻有鄰居前來騷擾，指責他們將病毒帶到社區，會傳染給其他居民，威脅他們離開，並揚言會放火燒屋。奧利瓦說：

我們一家在這裡已住了20年，庫弗雷是我們家庭經濟支柱，但他離世後，我們就只剩下這房子，我們可以去那裏？

奧利瓦最後報警求助，當地警方已加派人手到該社區加緊巡邏，確保奧利瓦一家的安全。而當地衛生部門表示，他們一家沒有出現病徵，並已接受隔離，當局亦會在社區進行徹底消毒。

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責任編輯：羅嘉欣

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