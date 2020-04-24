【自私顧客】自私女無視超市限買令掃20盒兒童口罩　職員無法阻止返轉頭買︰認唔到人

▲ 九龍城一間超市突發賣兒童口罩，有女子疑無視「限買令」狂掃20盒口罩。

本港新冠肺炎疫情雖有緩和跡象，但港人仍每日戴口罩防疫，令口罩繼續成為搶手貨。近日有超市突發開賣日本兒童口罩，引來市民搶購，有網民在九龍城超市分店發現一名女子無視「限購一盒」告示，狂掃近20盒兒童口罩裝滿兩個袋離開。有網民致電投訴，職員回覆「認唔到人」，無法阻止她回頭再買。

有男網民在facebook群組《口罩分享區》出帖文指，他目睹一名女子手持2個載滿口罩的手提袋，急急腳離開超市，直斥女子︰

一個人買咗近20盒，親眼見到佢放好多盒入兩個袋入面……我見到她一袋二袋都係口罩急急腳走。

一盒30個僅售39.9元

不過，男網民當時因趕入超市買口罩，沒有即時對質，可惜口罩已經賣清光。男網民離開時，見到該名女子手持兩大袋離開乘搭電梯，對此感到憤怒，並指出有其他網民目擊到該女子掃口罩，便借用了他們所拍的相片，分享到群組。

該超市的九龍城分店所開售的兒童口罩，一盒30個只售39.9元。男網民強調，超市內有張貼告示，提醒每人限購1盒或3包口罩，並需在指定收銀機付款購買。

超市回應︰佢返轉頭買我哋冇辦法

有網民就事件曾致電超市查詢，客戶服務員回覆說︰

我哋認唔到人㗎，佢返轉頭買我哋都冇佢辦法。

事件引來網民熱議，有網民認為，超市寫明有「限購令」，便有責任確保不會出現「超買」情況，制止有人重複購買。

有網民再向超市官方facebook專頁查詢，同樣不獲受理，獲回覆稱︰「從此照片上看，無法判斷有關人士袋內之口罩是否從其他買家手上收購。」

有網民質疑，該2個袋是否裝到20盒口罩，還要排隊20次；但有人稱該款兒童口罩好細盒（每個約90mm X 125mm），相信2個袋真的可以裝得下。

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責任編輯︰王俊賢