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【疫巿優惠】IKEA推多款有機食品優惠　3階段抵價組合提供有營食材

休閒 12:45 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

IKEA餐廳由即日至5月28日，將會分3階段推出多款營養價值豐富的有機美食及小食，首階段先以三文魚鱈魚丸作合併優惠作主打，配上薯蓉在家煮就了美味菜式。(圖：IKEA提供)

大家近日都努力減少外出、在家煮食，IKEA餐廳由即日至5月28日，將會分3階段推出多款營養價值豐富的有機美食及小食，讓大家留在家中也可大展廚藝，煮出有營菜式；而各款有機小食，亦讓大家能於「在家工作」時更有動力。

第一階段：4月24日至5月3日期間將會推出三文魚鱈魚丸合併優惠，令你在家中亦能自製有營美味菜式（兩件合併購買優惠79元，比原價節省16元）。

急凍薯蓉原價$29，和原價$66三文魚鱈魚丸合併，只需$79,平了#16。(圖：IKEA提供)

第二階段：5月4日至5月14日於瑞典美食廊選購指定有機產品，亦可享有兩件85折優惠，如有機藍芝士125克，原價33元，85折後售28元、有機濃縮咖啡250克，原價36元，85折後售30元等。

第三階段：5月15日至5月28日期間於瑞典美食廊選購任何26元以上之原個麵包，即可以85折優惠價選購指定果醬或醬汁，令你不論在早餐或閒時小食時也能更添滋味。包括有機雲莓果醬425克，原價49元、85折後售41.6元。

部分店址：

九龍灣分店： 九龍灣MegaBox L4設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站

銅鑼灣分店： 銅鑼灣柏寧酒店地庫設有瑞典美食廊及美食站

沙田分店： 沙田HomeSquare L6設有IKEA餐廳、瑞典美食廊及美食站

記者：趙景隆

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