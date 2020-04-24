財委會審議天文台1.38億更換儀器撥款　大帽山雷達料2022年後難正常運作

▲ 現時大帽山雷達已運作約20年，當局預計2022年後將難以正常運作。（資料圖片）

立法會財委會今上午召開會議，審議更換大帽山風暴探測天氣雷達，及購置高性能電腦系統的撥款申請，涉及開支約1.38億元。商經局指大帽山雷達已運作約20年，預計2022年後將難以正常運作；天文台則希望購入的高性能電腦系統後，為市民提供概率天氣服務。

商經局副秘書長潘偉榮今上午於立法會財委會表示，現時大帽山雷達已運作約20年，預計2022年後將難以正常運作；又解釋雷達有服務使用年期，隔一段時間後生產商會停止生產零部件，但更換年期未必有一定標準，需視乎相關零部件能否在市場上購買，及天文台事先購入的零件儲存量。

天文台補充一般要求雷達供應商在標書承諾提供零部件10至15年，並會在供應商停止生產部件前購入部件以作儲備，以延長雷達服務期限。

至於購置高性能電腦系統，天文台助理台長劉心怡稱，目前天文台天氣預報承諾準確度達88%，希望購入的高性能電腦系統後，能為市民提供概率天氣服務，讓市民為出行做準備；由於高性能電腦換代速度快，天文台是否購買新電腦系統，要視乎天文台的運算能力，以及服務需要等。

她又指，會於智慧燈柱上加裝氣象儀器來監測小區情況，相關數據會送到電腦系統中，以做到更精細的天氣匯報。

另外，財委會通過保留民政事務局一個首長級丙級政務官編外職位，以繼續掌管民政事務局康樂及體育科轄下的康樂及體育部。

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責任編輯：陳正怡