【新冠肺炎】迦密中學試場有考生體溫高　葉建源：考生休息後體溫回復正常

▲ 葉建源早上到考場了解DSE開考情況。（葉建源Facebook圖片）

新冠肺炎疫情下，今年的中學文憑試DSE因疫情延期一個月開考，首日開考視覺藝術科，教育界立法會議員葉建源早上也到考場視察，了解開考的情況。

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他在社交平台透露，除了考生外，開放作試場的學校亦準備充足，早上到迦密中學試場，考生要先用酒精搓手液清潔雙手，並由教職員為他們量體溫、核對健康申報表，校方亦另外設有紅外線測量體溫的儀器。

葉建源透露期間有三名考生因體溫過高，由穿上防護服的教職員安排到另外間隔的地方休息，形容其他人都不禁為考生們緊張，幸好稍事休息後，同學的體溫亦回復正常，「大家都鬆一口氣」。葉建源指出學校今日的安排良好，過程亦很順利，他亦感謝校方、老師、職員為DSE順利開考和同學的健康作出的努力。

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責任編輯：伍瑋瑋