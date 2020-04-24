【絕世好上司】Home office 打工仔憂秋後算賬經常回公司　好上司：公司如追究我一力承擔

▲ 上司被讚是絕世好上司。

新冠肺炎疫情下，不少公司實行Home Office（在家工作），並要求員工按人手分配輪更工作。一名打工仔近日分享，公司要求員工每周最少1天要到Office上班，但同事怕公司秋後算帳，一周都會回公司兩至三日。上司見狀開口，表示下屬不需增加回公司的日數，並稱公司如追究，後果由他承擔，更明言「我係上司，有責任去保障你哋每個人安全」，盡展好上司風範。

有打工仔向Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己公司之前有人中招，所以公司讓他們報更上班，一星期最少有一日要回公司。同事們都很擔心會染疫，同時希望能節省口罩。而上司就開口，一個星期只需要報一日上班便可。

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但其後有同事反映，害怕公司秋後算帳，所以都照報兩至三日。而令他十分意外的是，有一天上司忍不住對他們說，叫他們不要再報多過一日，更指如公司追究，會一力承擔責任，揚言不希望下屬染疫：

唔使驚有人秋後算帳，真係秋嘅話我嚟頂。因為我唔想有任何一個同事出事…我係上司，有責任去保障你哋每個人安全。最後，各位記得做好防疫，盡量少啲出街！

上司這番說話，令投稿者感到很幸福：「我真係好幸福有個咁有承擔嘅上司！」有網民留言大讚：「心都暖埋，型到呢」、「受人尊重，唔係個個都咁有承擔」、「做咁多年都未見過，珍品上司呀」

另外，有網民就指自己一樣有好上司：「我感恩，我老細都係好人，佢基本上日日都返公司。做細既，每星期返兩日就夠，自己報更返邊日，在家工作盡量whatsapp等回覆，而唔會即刻打電話追殺」、「我阿姐都叫我地唔好返公司，係一日都唔洗，做好本份就可以。呢個時勢，有好既上司真係賺左。」

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責任編輯：王俊賢