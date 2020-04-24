【籌款抗疫】仿效99歲英國老兵步行籌款　脊柱裂男童痛走10米為醫護籌逾百萬港元

▲ 英國一名6歲患有脊柱裂男童艱難步行10米，為醫護籌得逾百萬港元。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診病例逾13萬宗，超過1.8萬人死亡。早前英國一名99歲退休老兵為醫護步行籌款，籌得逾1200萬英鎊（約1.2億港元），成為國際佳話。英國一名6歲患有先天性脊柱裂男童受老兵啟發，艱難步行10米，為醫護籌得逾百萬港元。

據英國BBC新聞報道，來自英國布里斯托（Bristol）的Frank Mills患有先天性脊柱裂，現年6歲的他於一年半前才開始走路，即使步行非常短的距離，對他來說已經舉步維艱。

老兵步行籌款啟發善心

早前英國99歲老兵Captain Tom Moore為醫護步行籌款，每日在家中後花園的25米步道來回步行，目標在4月30日生日前步行100次。他最終於上周四（16日）完成創舉，為醫護籌得逾1200萬英鎊（約1.2億港元）

Captain Tom的善心啟發了Frank，他也希望為醫護步行籌款，將善款捐給英國國民保健署（NHS）。他的媽媽Janet Mills表示：

當Frank在電視上看到Captain Tom時，他說「我想這樣做」。

於是家人著手安排今次的步行籌款，為Frank建立籌款平台。他們將Frank的助行器帶到家門外，在行人道上用粉筆寫上「10m」。從影片可見，Frank撐著助行器，每踏出一步都很吃力。媽媽欣賞兒子︰

他非常熱心，並向一個鄰居大喊，請他捐款贊助自己。

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早產兒留院5月獲醫護照顧

Janet透露兒子在她懷孕25周時出生，是早產嬰兒。他於布里斯托的Southmead Hospital新生嬰兒深切治療部留醫長達5個月，之後也在布里斯托兒童醫院得到治療，她特別感謝醫護人員對兒子的照顧，認為兒子步行籌款正好回饋醫護。

兩間醫院的醫護人員，都為Frank提供了悉心的護理和無私奉獻。

他們一家都感激NHS幫助他們度過危機，因此希望機構能繼續發熱發亮抗疫。民眾的反應出乎他們預期，Frank最終籌得超過逾14萬英鎊（約134萬港元）。Frank的爸爸Tony坦言，沒想到大家如此慷慨捐款。

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責任編輯︰駱秀玲